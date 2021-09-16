Covid-19 выявлен еще у трех проживающих в центре размещения беженцев "Муцениеки"

9 сентября агентство LETA уже писало, что на тот момент Covid-19 в "Муцениеки" был выявлен у семи просителей убежища. Обновленная информация указывает на то, что

после повторного тестирования заражение Covid-19 выявлено еще у трех человек и установлено 14 контактов. Все эти люди изолированы.

На следующей неделе будет организовано регулярное общее тестирование. После получения результатов и консультации с врачами будет принято решение о дальнейших действиях относительно продолжения или прекращения карантина, сообщили в администрации.

Кроме того, с сегодняшнего дня вступает в силу постановление о том, что просители убежища, которые имеют действующий ковид-сертификат и отрицательный результат теста на Covid-19, а также решение семейного врача о прекращении изоляции или карантина, имеют право покинуть территорию центра.

Как сообщалось, с прошлой недели в центре размещения просителей убежища "Муцениеки" объявлен карантин.

Принятое решение основывается на показателях заболеваемости Covid-19 в стране и на том, что просители убежища используют помещения общего пользования, что увеличивает риск заболевания и распространения вируса, а также на том факте, что лишь около 50% просителей убежища решили сделать прививку от Covid-19.

Решение о карантинном режиме было принято, чтобы защитить здоровье находящихся в центре людей и избежать еще одной вспышки Covid-19.

Режим карантина на прошедшей неделе вызвал протесты просителей убежища.