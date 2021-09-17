У ВОЗ все еще есть претензии к производству "Спутника V". Когда вакцину одобрят?

Вакцинация в России долгое время шла медленно - во многом из-за низкого доверия к самой вакцине. Летом этого года в Москве и большинстве других регионов была введена обязательная вакцинация для некоторых групп работников, а также были введены различные ограничения для непривитых людей. Эти меры привели к ускорению вакцинации, однако параллельно в России начал формироваться рынок поддельных сертификатов о прививках. По мере отмены ограничений темпы вакцинации в стране вновь начали замедляться.

Затягивание процесса одобрения ВОЗ вряд ли поспособствует доверию к "Спутнику" в России. С учетом слабых антиковидных ограничений в России и фактического отсутствия контроля их соблюдения, проблемы с одобрением вакцины ВОЗ могут еще больше затормозить процесс вакцинации. Тем более, "Спутник" пока дает мало преференций для людей, путешествующих в другие страны. В Европе "Спутник" пока официально не одобрен.

В середине июня экспертная группа ВОЗ нашла нарушения на производстве "Спутника" в Уфе на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА". Как следовало из отчета организации, претензии были связаны с данными микробиологического мониторинга производства и окружающей среды, а также с отслеживаемостью и идентификацией партий вакцины. Еще на заводе выявили проблемы с линиями розлива и одеждой тех, кто выполняет стерильные процедуры, а также с подтверждением необходимого уровня стерилизующей фильтрации вакцины. В отчете подчеркивалось, что эти претензии не относятся к другим производителям "Спутника".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отказался от комментариев на тему приостановки одобрения "Спутника". В июле в РФПИ говорили, что надеются на одобрение "Спутника" в сентябре или октябре.

Что происходит со "Спутником" в Европе?

Параллельно с изучением "Спутника" ВОЗ проходит его экспертиза Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). От результатов этой проверки будет зависеть, одобрят ли "Спутник" в ЕС.

В начале сентября сообщалось, что ЕМА требует дополнительные данные о вакцине. Руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери затруднился назвать сроки завершения оценки и регистрации "Спутника". Одобрение ВОЗ не означает автоматического одобрения ЕМА и наоборот.

В июне, когда от ВОЗ прозвучали претензии к уфимскому заводу, агентство Рейтер писало, что одобрение "Спутника" ЕМА, в свою очередь, было отложено из-за пропуска срока подачи данных клинических испытаний.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил, что специалисты EMA не высказали никаких критических замечаний ни к качеству проведенных испытаний, ни к производству.

Некоторые европейские страны начали у себя применение "Спутника" без одобрения ЕМА. Первой это сделала Венгрия в январе этого года.