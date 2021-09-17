Собраны подписи за увеличение финансирования для лечения онкологических заболеваний
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за увеличение финансирования для лечения онкологических заболеваний.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за увеличение финансирования для лечения онкологических заболеваний.
Такое количество подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в Сейм.
Представляет инициативу Гунита Берке, руководитель общества пациентов "Древо жизни". Она подчеркнула, что из-за недостаточного финансирования в Латвии пациенты с онкологическими заболеваниями получают лечение более низкого качества, чем в большинстве стран Европейского союза. Кроме того, им доступно значительно меньше современных и эффективных лекарств.
"Призывы о помощи от врачей и пациентов пока не получили должного отклика, поэтому процесс улучшений в сфере лечения онкологических заболеваний в Латвии идет очень вяло. Чтобы получить современные медикаменты, пациентам все еще часто приходится просить пожертвования. Это неприемлемо!" - акцентировала Берке.
В инициативе говорится, что борьба с раком объявлена одним из приоритетов
Европейского союза. Латвия тоже должна последовать этому примеру, поэтому инициатива призывает увеличить финансирование для обеспечения эффективных лекарств и улучшений в сфере лечения онкологии. Автор инициативы призывает Сейм дополнительно выделить 28 млн евро в бюджете здравоохранения 2022 года на современные медикаменты для пациентов с онкологическими заболеваниями. Эту сумму озвучило Министерство здравоохранения при подсчете средств, необходимых дополнительно в 2022 году, отмечает Берке.
Заболеваемость онкологическими заболеваниями растет, и это одна из основных причин преждевременной смертности в Латвии. Как подчеркивает автор инициативы, выделение дополнительных средств на обеспечение онкологических больных современными и эффективными лекарствами предотвратит многие преждевременные смерти, улучшит качество жизни этих людей и даст им возможность полноценно жить и работать, что также станет вкладом в экономику Латвии.