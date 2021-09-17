Собраны подписи за увеличение финансирования для лечения онкологических заболеваний

Такое количество подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в Сейм.

Представляет инициативу Гунита Берке, руководитель общества пациентов "Древо жизни". Она подчеркнула, что из-за недостаточного финансирования в Латвии пациенты с онкологическими заболеваниями получают лечение более низкого качества, чем в большинстве стран Европейского союза. Кроме того, им доступно значительно меньше современных и эффективных лекарств.

"Призывы о помощи от врачей и пациентов пока не получили должного отклика, поэтому процесс улучшений в сфере лечения онкологических заболеваний в Латвии идет очень вяло. Чтобы получить современные медикаменты, пациентам все еще часто приходится просить пожертвования. Это неприемлемо!" - акцентировала Берке.

В инициативе говорится, что борьба с раком объявлена одним из приоритетов

Европейского союза. Латвия тоже должна последовать этому примеру, поэтому инициатива призывает увеличить финансирование для обеспечения эффективных лекарств и улучшений в сфере лечения онкологии. Автор инициативы призывает Сейм дополнительно выделить 28 млн евро в бюджете здравоохранения 2022 года на современные медикаменты для пациентов с онкологическими заболеваниями. Эту сумму озвучило Министерство здравоохранения при подсчете средств, необходимых дополнительно в 2022 году, отмечает Берке.