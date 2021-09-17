На Кипсале прошел форум вдохновения Līdere-2021!

Сегодня, 17 сентября, в выставочном центре "Кипсала" в Риге прошел уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere. Этот форум проходит уже четвертый год и посвящается активным, открытым, ориентированным на рост и развитие женщинам. Предлагаем вам посмотреть как фотографии с мероприятия, так и запись форума!