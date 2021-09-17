Пт, 17.09.2021
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Владимир Путин

На Кипсале прошел форум вдохновения Līdere-2021!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 17 сентября, в выставочном центре "Кипсала" в Риге прошел уникальный форум личностного роста и вдохновения Līdere. Этот форум проходит уже четвертый год и посвящается активным, открытым, ориентированным на рост и развитие женщинам. Предлагаем вам посмотреть как фотографии с мероприятия, так и запись форума!

Запись трансляций можно посмотреть здесь: 1 часть и 2 часть.

Галерея: Форум Līdere-2021!

Время проведения: 9.00-18.00

Модератор форума: Илзе Добеле

8.00-9.30 - идеальный завтрак с шампанским и теплый прием гостей форума

9.30-12.40 - первая сессия "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ - ДОСТИГНИ БОЛЬШЕГО!"

9.40 - пролог форума. Вайра Вике-Фрейберга 

10.00 - "Прогулка над своим стеклянным потолком". Иева Тетере, председатель правления банка SEB

10.20 - "Выход из укрытия и тени". Вия Килблока, руководитель Zvaigzne ABC

10.40 - "Зависимость от признания. Как вылечиться?". Дебора Павила, партнер бюро адвокатов VILGERTS

11.00 - "5 секунд между криком души и голосом разума". Элита Моисея, председатель правления NP Properties

11.20-11.40 - перерыв

11:40 - "Путешествие героини к своему признанию". Жанете Дроне, тренер по лидерству

12:00 - "Перемены... Насколько мы можем быть готовы?". Кристине Саулитис, председатель правления Объединения свободных латышей мира

12:20 - "Не позволяй себя "уценить", или Как использовать страхи в качестве рестарта". Резия Калниня, актриса и режиссер

12.40-13.30 - перерыв

13.30-15.30 - вторая сессия "ОТНОШЕНИЯ. СЕМЬЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"

13:40 - "Решимость, или Удар молнии во сне". Илзе Грасе-Кибилде, исполнительный директор Moller Baltic Import

14:00 - "Выбор, ведущий к самому себе". Артур Кирпс, висцеральный терапевт

14:20 - "Нежный обидчик... загляни внутрь себя". Диана Занде, психолог

14:40 - "Парадокс жизни: когда твои самые темные тени становятся твоей величайшей харизмой". Эвита Залите-Гроса, певица, политик

15:00 - "Как женщине остаться на вершине?". Илзе Конраде, профессор, эндокринолог 

15:20 - "Сексуальная свобода и творчество жизни". Кристине Балоде, клинический психолог

15.40-16.10 - перерыв​​​​​​​

16.10-18.00​ - третья сессия "ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ - МЕЧТАЙ СМЕЛЕЕ" 

16:20 - "Женщина сквозь времена. Наследие". Нора Икстена, писатель

16:40 - "Через тернии к звездам на четырех колесах". Санта Сурвила, председатель правления общества Wings for Wheels

17:00 - "Кто та женщина, которую ты боишься увидеть на своей фотографии?". Лиана Брувере, фотограф и владелец Koshumm

17:20 - "Мечты. Случайности. Выбор". Рута Лусе, председатель правления Spring Valley

17:40 - "Насколько широк мир твоей души?". Индулис Пайч, священник 

18.20 - закрытие форума

Поскольку безопасность и здоровье на первом месте, находиться на форуме LĪDERE очно могут только те дамы, которые показали действующий сертификат Covid-19, подтверждающий факт выздоровления или вакцинации.

Галереи: Форум вдохновения Līdere прошлых лет:


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