Из российских магазинов Apple и Google удалили приложение "Навальный"

При этом приложение до сих пор доступно для пользователей, находящихся за пределами России.

В данном приложении публикуются сообщения с сайта оппозиционного политика, есть там и функция "Умного голосования".

По словам бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Игоря Жданова, основанием для блокировки Apple, по информации самой компании, стала связь приложения "Навальный" с ФБК.

Напомним, 19 августа Роскомнадзор потребовал у Apple и Google удалить приложение "Навальный". 16 сентября корпорациям пригрозили штрафом в случае невыполнения этого требования.

Роскомнадзор последовательно ведет борьбу с "Умным голосованием", так как проект связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента). Ведомство заблокировало сайт "Умного голосования" и требовало, чтобы Apple и Google удалили приложение этого сайта из своих магазинов мобильных приложений.

В рамках этого проекта соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.