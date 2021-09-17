Из российских магазинов Apple и Google удалили приложение "Навальный"
Компании Apple и Google удалили из магазинов App Store и Google Play приложение "Навальный", пишет "Медуза" со ссылкой на "Команду Навального".
Компании Apple и Google удалили из магазинов App Store и Google Play приложение "Навальный", пишет "Медуза" со ссылкой на "Команду Навального".
При этом приложение до сих пор доступно для пользователей, находящихся за пределами России.
В данном приложении публикуются сообщения с сайта оппозиционного политика, есть там и функция "Умного голосования".
Напомним, 19 августа Роскомнадзор потребовал у Apple и Google удалить приложение "Навальный". 16 сентября корпорациям пригрозили штрафом в случае невыполнения этого требования.
Роскомнадзор последовательно ведет борьбу с "Умным голосованием", так как проект связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента). Ведомство заблокировало сайт "Умного голосования" и требовало, чтобы Apple и Google удалили приложение этого сайта из своих магазинов мобильных приложений.
В рамках этого проекта соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России". 17-19 сентября в России пройдут выборы разного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.
Структуры Навального были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией.