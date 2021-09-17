Вике-Фрейберга: Бушует пандемия, а некоторые играют в русскую рулетку

"У нас бушует пандемия, болезнь затрагивает всех, однако некоторые безответственно не боятся играть в русскую рулетку", - сказала Вике-Фрейберга.

Она указала, что различных вирусов можно избежать с помощью профилактики и лечения. В то же время при заболевании Covid-19 лечением может быть и искусственная вентиляция легких, с которой никто не хочет столкнуться, поэтому нужно делать все необходимое, чтобы избежать вируса превентивно.

Вике-Фрейберга также обратила внимание на изменение климата, с которым мир сталкивается все чаще.