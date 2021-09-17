Вике-Фрейберга: Бушует пандемия, а некоторые играют в русскую рулетку
Жители должны сделать все возможное, чтобы превентивно ограничить распространение Covid-19, заявила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на форуме Līdere-2021.
Жители должны сделать все возможное, чтобы превентивно ограничить распространение Covid-19, заявила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на форуме Līdere-2021.
"У нас бушует пандемия, болезнь затрагивает всех, однако некоторые безответственно не боятся играть в русскую рулетку", - сказала Вике-Фрейберга.
Она указала, что различных вирусов можно избежать с помощью профилактики и лечения. В то же время при заболевании Covid-19 лечением может быть и искусственная вентиляция легких, с которой никто не хочет столкнуться, поэтому нужно делать все необходимое, чтобы избежать вируса превентивно.
Вике-Фрейберга также обратила внимание на изменение климата, с которым мир сталкивается все чаще.
"Мир протестует против заметных изменений климата. Куда бы мы ни посмотрели, природа встает перед нами, пытаясь привлечь наше внимание как людей, говоря, что это уже слишком. (...) Людям нужно научиться думать о планете серьезнее, чем это делали до сих пор", - сказала Вике-Фрейберга.