Лавров и его любовница катаются на яхтах и самолетах Дерипаски

Основанием для расследования стал опубликованный "Важными историями" материал о том, что семья Поляковой получила активы на один миллиард рублей (11,6 миллиона евро), а родственники женщины попали на руководящие посты в руководимом Лавровым министерстве. Полякову с 71-летним Лавровым "связывают тесные отношения", указывает издание в публикации "Главная тайна министра Лаврова".

Как писали "Важные истории", у женщины "в российском МИДе принимаемое во внимание влияние". Она занималась и бизнесом, связанным с министерством.

Полякова награждена орденом Российской православной церкви как сотрудница этого министерства, однако неизвестно, работает ли она там сейчас и какую должность занимает.

В расследовании команды Навального указывается, что Полякова даже не является сотрудницей министерства, но сопровождает Лаврова на всех официальных мероприятиях. Вместе с ними на служебном самолете летает дочь Поляковой, а также ее мать и родственница".

Руководствуясь данными о полетах, сторонники Навального также выяснили, что Полякова и ее родственники используют частные самолеты Дерипаски, а исследовав фотографии Поляковой в социальных сетях, констатировали, что она многократно останавливалась в принадлежащих Дерипаске гостиницах и на виллах.

Анализируя информацию в официальных источниках,

сторонники Навального пришли к выводу, что Лавров оказывает Дерипаске различные услуги.

Так, например, министр лично писал американским лобби, чтобы они помогли олигарху получить гражданство США, решал бизнес-вопросы миллиардера с гвинейскими и ямайскими властями, критиковал западные страны за санкции против Дерипаски.

"Важные истории" писали, что Лаврова с Поляковой связывают тесные отношения и на несколько важных должностей в министерстве были назначены ее близкие знакомые.

Некоторые сотрудники министерства высокого ранга, недовольные тем, что на важные должности в ведомстве были назначены знакомые Поляковой, в итоге сами были вынуждены уйти с работы. У нее есть дорогая квартира в Москве, апартаменты в Сочи, дом в Подмосковье.

Дочь Поляковой на 999 лет арендовала квартиру, фактически - приобрела, в одном из самых дорогих районов Лондона.

Общая стоимость недвижимости семьи Поляковой составляет более миллиарда рублей.

Лавров занимает должность министра иностранных дел уже более 15 лет.