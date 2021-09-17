Невакцинированные без самоизоляции могут въезжать в Латвию из пяти стран Европы

Не нужно соблюдать изоляцию, прибывая в Латвию из:

Чехии,

Венгрии,

Андорры,

Польши

и Ватикана.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения, по данным SPKC, составляет в Латвии 255,5 случая по сравнению с 182,1 случая неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ составляет сейчас 171.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость увеличилась до 397,7 случая (неделей ранее - 366,8), в Литве - до 394,8 случая (неделей ранее - 321,5) на 100 000 жителей.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Канады, Иордании, Австралии, Украины и Катара.

К "зеленым" странам в настоящее время относятся Саудовская Аравия, Южная Корея, Уругвай, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.