Пт, 17.09.2021
Литва опережает нас с точки зрения заболеваемости, госпитализаций и смертности. Шаг, который они сделали, кажется логичным. Я думаю, что и мы пойдем в том же направлении. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото дня: Мэр Даугавпилса и министр благосостояния "проникают" на частную территорию

Вечером в пятницу, 17 сентября, на Facebook-странице мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша были выставлены фото, на которых он вместе с министром благосостояния Гатисом Эглитисом перелезает через забор заброшенного санатория "Межциемс".

Как сказано в публикации, министр благосостояния Гатис Эглитис посетил Даугавпилс с рабочим визитом. Помимо "обсуждений очень обширного спектра проблем", он также решил взглянуть на санаторий "Межциемс" - ныне недействующий.

Как оказалось, чтобы проникнуть на территорию санатория, Эглитису и Элксниньшу пришлось перелезть через окружающий его забор - и они с этим успешно справились.

Далее в публикации Элксниньш рассказывает, что "находящаяся в частных руках собственность погибает, а город, теперь уже при поддержке Минблага, может ее возродить". Похоже, министр благосостояния также согласился с тем, что санаторий необходимо либо выкупать, либо заставлять владельца возрождать здание самому.

В конце политик добавляет, что перелезали через забор они исключительно с согласия собственника, и просит не повторять такие опасные действия.


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