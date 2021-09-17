Фото дня: Мэр Даугавпилса и министр благосостояния "проникают" на частную территорию

Как сказано в публикации, министр благосостояния Гатис Эглитис посетил Даугавпилс с рабочим визитом. Помимо "обсуждений очень обширного спектра проблем", он также решил взглянуть на санаторий "Межциемс" - ныне недействующий.

Как оказалось, чтобы проникнуть на территорию санатория, Эглитису и Элксниньшу пришлось перелезть через окружающий его забор - и они с этим успешно справились.

Далее в публикации Элксниньш рассказывает, что "находящаяся в частных руках собственность погибает, а город, теперь уже при поддержке Минблага, может ее возродить". Похоже, министр благосостояния также согласился с тем, что санаторий необходимо либо выкупать, либо заставлять владельца возрождать здание самому.