Сб, 18.09.2021
У каждого есть свой грешок Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
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Смерть сестры на следующий день после прививки превратила мужчину в антиваксера

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвии не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти человека в результате вакцины против Covid-19. Ответственные службы сообщали о смерти людей, получивших прививку, но причинно-следственной связи ни в одном из этих случаев доказано не было. Передача Латвийского радио "Открытые файлы" (Atvērtie faili) поговорила с Айваром Мистрисом - его сестра скончалась на следующий день после получения вакцины AstraZeneca. Ей было 47 лет. По словам мужчины, этот опыт сделал его "так называемым антиваксером".

История со слов Айвара 

Вся семья Айвара были приверженцами вакцин против Covid-19 - в окружении есть и медики, и те, кто тяжело перенес заболевание, поэтому сомнений в опасности Covid-19 не было. Решением было - сделать вакцину от коронавируса.

Сестра Айвара Илута Лангемане работала в центре социального ухода "Рига", расположенного на Югле. Многие клиенты центра тяжело боролись с Covid-19, поэтому сестре была очевидна необходимость вакцинации, говорит Айвар.

Первую вакцину производства AstraZeneca она получила 17 февраля, вторую - 5 мая. Такой большой перерыв он объяснил перебоями в поставках.

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Утром 6 мая Илута позвонила Айвару, чтобы поздравить его с нем рождения. Рассказала, что получила вторую дозу AstraZeneca, он ответил, что у него завтра первая от Moderna, и оба посмеялись, что "муки после прививки - это все басни".

Илута - мать двоих детей 17 и 23 лет. Один из них и позвонил Айвару, чтобы сообщить о смерти его сестры. Сказал, что она умерла на работе, куда Айвар тут же и отправился. "Она лежала в кабинете на полу, на спине, прикрытая платком", - вспоминает он. Айвар приоткрыл лицо сестры - оно все было в синих пятнах.

Коллега Илуты рассказала, что они сидели за компьютером в одном кабинете, как вдруг с Илуты упали очки, а потом и она сама сползла на пол и стала задыхаться. Коллега старалась оказать первую помощь, приехала и "Скорая". За жизнь Илуты медики боролись 40 минут - были и инъекции в сердце, и дефибриллятор. Время смерти - 17:49.

Неотложная медицинская скорая помощь отметила, что тело женщины следует отвезти в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы, но полиция ответила, что это не их обязанность, рассказывает Айвар. 

Отправить в центр на вскрытие, по словам Айвара, должна была семейная врач, однако она ответила, что у нее "нет доступа к базе данных вакцинированных и это все дорого". А еще добавила, что сестра пила милдронат - он помогал справиться ей с большой нагрузкой на работе.

Айвар так и не добился от семейного врача назначения на вскрытие, семья не настаивала, и он сдался. Сестру кремировали, а у Айвара осталось чувство невыполненного долга. И речь не о компенсации, а о причинах смерти.

Семейный врач причиной смерти указала - тромбоз, якобы, согласно осмотру умершей медиками "Скорой". 

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В то же время в документе от "Скорой" нет такого вывода - есть указание отправить на вскрытие, убедились журналисты.

На следующий день после смерти сестры Айвар сделал прививку Moderna. Его родители за второй AstraZeneca не пошли. Сегодня он сам причисляет себя к вакциноскептикам. 

Вскрытия тела Илуты произведено не было, заявления в Государственное агентство лекарств тоже не поступило, от чего на самом деле умерла женщина, так и останется не раскрытым.

Связь вакцин и тромбоза

"Существует связь между вакцинами AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов, но преимущества вакцинации перевешивают риски", - заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще весной. Было проведено углубленное исследование 86 случаев образования тромбов, 18 из которых закончились смертельным исходом. На тот момент вакцину AstraZeneca получили уже 25 миллионов человек.

То есть, риск смерти составляет менее одного случая на миллион. Шанс умереть от Covid-19 намного выше.

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В большинстве стран умирают около 2-3% заболевших. В результате EMA признало, что Covid-19 представляет большую угрозу для здоровья, и не запретило вакцину, разработанную в Оксфордском университете.

Некоторые страны, такие как Норвегия, Дания и Исландия, прекратили использование AstraZeneca. С лета, когда стали доступны другие вакцины, в Латвии вакциной производства AstraZeneca тоже фактически не прививают, за исключением второй дозы.

Государственное агентство лекарств (ZVA), ссылаясь на исследование коллег, указало, что тромбообразование в основном наблюдалось у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. 

База данных причин смерти населения Латвии показывает, что различные виды тромбозов в 2019 году были основной причиной смерти у 441 человека, в прошлом году - у 459.

Массовая вакцинация началась в 2021 году, и 228 человек умерли от тромбоза в первые шесть месяцев. То есть больших изменений или значительного прироста нет.

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Врачи подчеркивают, что понимают, как трудно смириться со смертью близких. Однако, если вакцинированный человек умирает, это автоматически не означает, что виновата вакцина.

Кардиолог Карлис Трушинскис поясняет, что, как правило, у людей, пострадавших от тромбоза после вакцинации, уже были некоторые факторы, способствующие ему. Об этом же свидетельствуют случаи, расследованные ZVA, хотя родственники заявляли, что человек был полностью здоров.

Факторы риска могут включать курение и, например, использование женщинами контрацептивов.

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Как в случае смерти 30-летней учительницы. Она скончалась спустя 40 дней после вакцинации Pfizer/BioNTech. ZVA расследовало это дело, и выяснило, что причиной смерти стал прием других медикаментов.


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