Смерть сестры на следующий день после прививки превратила мужчину в антиваксера

Коллега Илуты рассказала, что они сидели за компьютером в одном кабинете, как вдруг с Илуты упали очки, а потом и она сама сползла на пол и стала задыхаться. Коллега старалась оказать первую помощь, приехала и "Скорая". За жизнь Илуты медики боролись 40 минут - были и инъекции в сердце, и дефибриллятор. Время смерти - 17:49.

Неотложная медицинская скорая помощь отметила, что тело женщины следует отвезти в Государственный центр судебно-медицинской экспертизы, но полиция ответила, что это не их обязанность, рассказывает Айвар.

Отправить в центр на вскрытие, по словам Айвара, должна была семейная врач, однако она ответила, что у нее "нет доступа к базе данных вакцинированных и это все дорого". А еще добавила, что сестра пила милдронат - он помогал справиться ей с большой нагрузкой на работе.

Айвар так и не добился от семейного врача назначения на вскрытие, семья не настаивала, и он сдался. Сестру кремировали, а у Айвара осталось чувство невыполненного долга. И речь не о компенсации, а о причинах смерти.

Семейный врач причиной смерти указала - тромбоз, якобы, согласно осмотру умершей медиками "Скорой".

В то же время в документе от "Скорой" нет такого вывода - есть указание отправить на вскрытие, убедились журналисты.

На следующий день после смерти сестры Айвар сделал прививку Moderna. Его родители за второй AstraZeneca не пошли. Сегодня он сам причисляет себя к вакциноскептикам.

Вскрытия тела Илуты произведено не было, заявления в Государственное агентство лекарств тоже не поступило, от чего на самом деле умерла женщина, так и останется не раскрытым.

Связь вакцин и тромбоза

"Существует связь между вакцинами AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов, но преимущества вакцинации перевешивают риски", - заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще весной. Было проведено углубленное исследование 86 случаев образования тромбов, 18 из которых закончились смертельным исходом. На тот момент вакцину AstraZeneca получили уже 25 миллионов человек.

То есть, риск смерти составляет менее одного случая на миллион. Шанс умереть от Covid-19 намного выше.

В большинстве стран умирают около 2-3% заболевших. В результате EMA признало, что Covid-19 представляет большую угрозу для здоровья, и не запретило вакцину, разработанную в Оксфордском университете.

Некоторые страны, такие как Норвегия, Дания и Исландия, прекратили использование AstraZeneca. С лета, когда стали доступны другие вакцины, в Латвии вакциной производства AstraZeneca тоже фактически не прививают, за исключением второй дозы.

Государственное агентство лекарств (ZVA), ссылаясь на исследование коллег, указало, что тромбообразование в основном наблюдалось у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

База данных причин смерти населения Латвии показывает, что различные виды тромбозов в 2019 году были основной причиной смерти у 441 человека, в прошлом году - у 459.

Массовая вакцинация началась в 2021 году, и 228 человек умерли от тромбоза в первые шесть месяцев. То есть больших изменений или значительного прироста нет.

Врачи подчеркивают, что понимают, как трудно смириться со смертью близких. Однако, если вакцинированный человек умирает, это автоматически не означает, что виновата вакцина.

Кардиолог Карлис Трушинскис поясняет, что, как правило, у людей, пострадавших от тромбоза после вакцинации, уже были некоторые факторы, способствующие ему. Об этом же свидетельствуют случаи, расследованные ZVA, хотя родственники заявляли, что человек был полностью здоров.

Факторы риска могут включать курение и, например, использование женщинами контрацептивов.