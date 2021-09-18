Миллиардера Дерста признали виновным в убийстве 2000 года. Он случайно сознался на съемках фильма о себе

Дом Сьюзан Берман ФОТО: Getty Images

Когда в 2001 году Дерста арестовали по обвинению в убийстве Блэка, миллионер заявил, что случайно застрелил соседа во время ссоры и расчленил его тело. Присяжные в итоге сочли, что Дерст действовал в рамках необходимой самообороны.

15 минут славы

В 2010 году режиссер Эндрю Джареки выпустил художественный фильм "Все самое лучшее", основанный на истории исчезновения Кэтлин Дерст, где сыграли Райан Гослинг и Кирстен Данст.

Незадолго до премьеры Дерст связался с режиссером, и ему показали картину. Бизнесмену фильм понравился, и он согласился на съемки документального мини-сериала "Тайны миллиардера" о себе.

В интервью для сериала Дерст признался, что ссорился с супругой и лгал полиции по поводу ее исчезновения, однако отрицал, что убил ее или Сьюзен Берман.

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Спустя полтора года создатели сериала вновь пригласили Дерста на интервью, во время которого ему предъявили анонимную записку с сообщением об убийстве Берман и конверт, подписанный самим бизнесменом. Почерк на обеих был похож, и они содержали одну и ту же орфографическую ошибку.

Дерст по-прежнему отрицал свою причастность к убийствам, однако стал заметно нервничать. По окончании съемки он вышел в уборную, где несколько минут разговаривал сам с собой, забыв, что с него не сняли микрофон.

За несколько часов до выхода в эфир последнего эпизода "Тайн миллионера" власти арестовали Дерста в Новом Орлеане по подозрению в убийстве Берман.

Во время судебного заседания присяжным заседателям показали тот самый клип из ванной.

В нем слышно, как Дерст бормочет себе под нос: "Что, черт возьми, я сделал? Конечно, убил их всех".

Художественный монтаж

Защита Дерста выступала против использования этой записи в суде, указывая, что фразы были смонтированы из разных отрезков разговора Дерста с самим собой.

Строго говоря, так оно и было - в частности, фразы, "Что я сделал?" и "Конечно, убил их всех" разделяет 10 секунд, и в оригинальной записи вторая предшествует первой.

Авторы сериала не считают монтаж манипуляцией, объясняя его художественной необходимостью. По их мнению, перестановка фраз так, чтобы сериал завершился на признании в убийстве, прибавило фильму драматизма.

Однако подобная художественная трактовка все равно усложняла использование записи в качестве улики.

В итоге суд принял к рассмотрению запись бормотания Дерста в ванной.

Профессор права Джорджтаунского университета Сайлас Вассерстром объяснял, что запись было бы сложнее представить в суде, будь она сделана полицией или правительственным агентством и без ведома Дерста.

Но даже в этом случае, поскольку его заявление выглядит спонтанным, суд мог принять его в качестве доказательства.

По словам Эрики Зункель, профессора права Чикагского университета, наиболее часто суд не принимает признания, сделанные в полиции и под стражей в полиции, когда есть основания полагать, что они не вполне искренние. В случае с Дерстом ситуация была сложнее: он уже давал интервью авторам сериала, причем дважды, с интервалом в полтора года (по словам Зункель, это "настоящий кошмар для защиты"), и знал, что на нем микрофон, даже уйдя в ванную.

Роберт Дерст в суде в 2016 году ФОТО: Getty Images

Вскоре после объявления приговора семья Кэтлин Дерст выступила с заявлением, в котором призвала прокуратуру округа Вестчестер Нью-Йорка привлечь Дерста к уголовной ответственности за убийство жены.