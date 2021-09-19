Фурманис: Вакцинацию нельзя использовать в политических целях

Говоря о сравнительно медленном ходе вакцинации и возрастающем количестве пациентов с Covid-19, Фурманис отметил, что это была домашняя работа, которую необходимо было выполнить всему обществу в целом. Нынешняя ситуация - в большей мере ответственность той части общества, которая не нашла возможности вакцинироваться от Covid-19.

"Статистика показывает, что наибольшее число инфицированных, госпитализированных и тяжелых случаев заболевания - в той части общества, которая не защищена от Covid-19.

Таким образом, единственный механизм, как способствовать вакцинации общества - это понимание необходимости вакцинироваться. В свою очередь, главный способ - установить дополнительные ограничения", - отметил вице-президент LĀB.

Он указал, что сейчас это политическое решение - должна ли от ограничений страдать и та часть общества, которая вакцинирована. Фурманис отмечает, что его рекомендация для общества в целом - обдумать и тщательно оценить выполнение гражданских обязанностей и обязанности по отношению к вакцинированной части общества.

"Каждый случай заболевания несет за собой разрушение. Каждый тяжелый случай несет еще большее разрушение, а каждый случай смерти - похороны. У нас есть способ, как этого избежать, и это - вакцинация против Covid-19", - сказал вице-президент LĀB.

Говоря о том, почему люди решают не вакцинироваться, Фурманис указал, что врачи говорят об эффективности вакцин от Covid-19 одно, а отдельные политики - совсем другое. Он допускает, что

недоверие к вакцинам - недоверие к государственной власти.

Кроме того, он указал, что ранее процесс вакцинации был менее политизирован и так нельзя, так как именно медики решают, каким образом будет осуществляться процесс вакцинации.

"Я призываю общество и политиков послушать, что говорят профессионалы медицины, и меньше слушать тех людей, которые пытаются за счет поляризации общества увеличить свой политический капитал. Очевидно, что происходит раскалывание общества, и это осознанно осуществляют различные группы людей", - отметил Фурманис.

Также он подчеркнул, что недопустима ситуация, когда отдельные депутаты 13-го Сейма позволяют неуважительно относиться к врачам. По мнению Фурманиса, это приведет к еще более строгим ограничениям, чего на самом деле не хочет никто.

"Это не экономические подсчеты, в данном случае это медицинские подсчеты, чтобы у нас была мощность спасать жизни людей.

Принимая во внимание динамику заболевших и госпитализированных, может и не быть другого выхода, кроме как установить более строгие ограничения, но это должно быть самым последним средством", - указал вице-президент LĀB.

На вопрос, чем нынешняя ситуация отличается от того момента, когда в Латвии началась пандемия Covid-19 и был объявлен режим чрезвычайной ситуации, Фурманис пояснил, что ключ - популяция вакцинированных людей, которой в первую волну не было, поэтому и риск заразиться был больше. Сейчас риск меньше, так как люди, получившие вакцины от Covid-19, защищены от тяжелого течения болезни и, возможно, даже от госпитализации.

"Таким образом, это дает возможность посмотреть на дальнейшие события через немного иную призму. Чем большая часть общества будет вакцинирована, тем легче будет решать вопрос об установке дальнейших ограничений. Вероятность, что система здравоохранения не сможет справиться с числом заболевших, меньше, так как у нас большая популяция защищенных людей", - пояснил Фурманис.