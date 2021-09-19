Вс, 19.09.2021
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Какая из версий убийства Павла Ребенока более вероятна?

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Год назад в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок. Убийство было особо жестоким, партнер Ребенока был ранен и стал главным свидетелем произошедшего. Безжалостность преступников наводит коллег Ребенока на мысль, что против адвоката было реализовано заказное убийство. И ограбление стало лишь прикрытием. 

Следствие результата пока не дало. Опрошены и допрошены более 300 человек, но ценных показаний получено не было, не помогли и обращение коллег убитого к общественности и обещанное вознаграждение, сообщает передача Nekā personīga.

Трое мужчин в масках вломились в дом Павла Ребенока в ночь на субботу. Сам он с Ингусом Баландиным вернулись с праздника и пили на кухне чай. Ребенок был забит до смерти. Баландина ранили и избили. Нападавшие не использовали оружие - в ход пошли кулаки и доски. Преступники унесли с собой ценное награбленное. По подсчетам полиции - минимум на 150 тысяч евро.

Год назад после убийства как представители Госполиции, так и на тот момент глава МВД Сандис Гиргенс заявили, что, вероятно, целью нападения было ограбление.

Теперь же полиция полностью не исключает и вторую версию - преступление было совершено из-за профессиональной деятельности. В деле был сменен и следователь. Однако преступники до сих пор не найдены. Начато дело об убийстве, связанном с ограблением.

Как рассказал бизнес-партнер и друг Павла Ребенока Мартиньш Криекис, ему версия ограбления показалась дурацкой, если не сказать идиотской.

Ребенок регулярно привлекал внимание СМИ, так как был политически активным. Как адвокат он участвовал в скандальных сделках и защищал противоречиво оцениваемых людей. Самая яркая запись в СV Ребенока - должность председателя совета Olainfarm. Он попал на нее в 2018 году как единственное доверенное лицо наследницы Валерия Малыгина. С ним на предприятии работал и юрист Мартиньш Крекис. Влияние обоих в свое время было большим. С того времени полиция расследует подозрения в утечке средств Olainfarm. Дальнейшие сделки предприятия после весны 2019 года продолжались без Ребенока и Криекиса.

Интересовала Ребенока и политика. Он был связан с "Новым временем", позднее поддерживал Первую партию Айнара Шлесерса, а на последних выборах в Сейм жертвовал KPV LV.

После выборов он стал внештатным советником своего однокурсника и министра экономики Ральфа Немиро. Министр назначил Ребенока в Рижский свободный порт. Ребенок без конкурса стал председателем совета Latvenergo, и с ним стали встречаться влиятельные бизнесмены. Спустя полгода Ребенок пытался попасть в совет Latvenergo еще раз, на этот раз с помощью конкурса. Должность он не получил, так как "патрон" Ребенока Немиро потерял пост министра.

Сейчас в кресле Ребенока в адвокатском бюро сидит Мартиньш Криекис. Он перенял все дела Ребенока и помогает решить связанные с наследством вопросы.

"Мне очень сложно об этом судить. Потому что его смерть напрямую не изменила никаких экономических процессов, в которых он принимал участие. Мне известны все его дела. Ни в одном деле его смерть не меняет факт того, как дело будет развиваться дальше. Версию ограбления, как я уже сказал, я считаю идиотской. Остается один единственный вопрос - с чем это может быть связано? С политикой.

Сам факт, что в течение года партия, которую Павел консультировал, которой помогал и давал советы, полностью развалилась. Де-факто. И это было целью, и она достигнута. Таким образом, у нынешней коалиции есть возможность продолжать проекты, против которых Павел, как умный и знающий человек, возражал", - заявил Криекис.

Ральф Немиро признает, что влияние у Ребенока в партии было только через Министерство экономики. В момент убийства все политизированные должности были оставлены и влияние пропало. Немиро обвиняет полицию в поверхностном расследовании, так как его как свидетеля позвали в полицию только через год после убийства.

"Убийство было совершено жестоким образом. И я это больше связываю с профессиональной деятельностью Павла!

Павел был очень закрытым по отношению к обороту информации. Он представлял разных клиентов. Особенно если посмотреть на протяжении десяти лет. И ссоры были, в том числе в финансовом плане, большие. Были ли у кого-то обиды или, как говорится, злой умысел к предыдущей работе, или это была профессиональная текущая деятельность, когда он был адвокатом, я не могу это комментировать", - сказал Немиро.

Из дома унесли много наличных денег, а также драгоценности и коллекцию часов Ребенока. Полиции пострадавшие цену часов не назвали, но и без них стоимость похищенного велика. На черном рынке за год не появились ни часы, ни драгоценности.

По мнению Криекиса, за Ребеноком следили и нападавшим была известна планировка дома. Однако проверить это сложно - дом в Лангстини не был оборудован видеонаблюдением, и в момент совершения преступления не работала сигнализация. Криекис считает, что удары по голове были нанесены специально, в свою очередь полиция допускает, что преступники не рассчитали силу ударов. Информации о том, что нападавшие были вооружены, нет.

По мнению заместителя начальника отдела по предотвращению убийств и розыску пропавших людей Главного управления Криминальной полиции Яниса Капостиньша, ничто не свидетельствует о том, что у преступников было оружие.

"У заказного убийства есть несколько признаков. Одно из них - убийцы обычно используют огнестрельное оружие, исполнителям помогают идеально спланировать преступление и обеспечивают отступные пути. В убийстве Ребенока большей части этих признаков нет", - сказал он.

В свою очередь прокурор Алдис Ласманис отметил, что заказному убийству характерны следующие признаки: "Как первым я бы выдвинул признак, что убийство совершается с использованием огнестрельного оружия или взрывчатки. Второй признак - убийство совершается в публичном месте. К сожалению, практика также свидетельствует, что это обычно происходит в утренние часы. Как третий признак я выдвину, что это нападение на человека совершается целенаправленно и во время нападения смерть не наступает случайно. Нападение обычно направлено не на имущество, а именно на человека".

Госполиция отмечает, что за последние пять лет в Латвии было совершено 12 убийств с целью ограбления. Все удалось раскрыть. Убийство Ребенока - 13-е, и пока что оно не раскрыто.


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