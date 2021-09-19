Какая из версий убийства Павла Ребенока более вероятна?

Ребенок регулярно привлекал внимание СМИ, так как был политически активным. Как адвокат он участвовал в скандальных сделках и защищал противоречиво оцениваемых людей. Самая яркая запись в СV Ребенока - должность председателя совета Olainfarm. Он попал на нее в 2018 году как единственное доверенное лицо наследницы Валерия Малыгина. С ним на предприятии работал и юрист Мартиньш Крекис. Влияние обоих в свое время было большим. С того времени полиция расследует подозрения в утечке средств Olainfarm. Дальнейшие сделки предприятия после весны 2019 года продолжались без Ребенока и Криекиса.

Интересовала Ребенока и политика. Он был связан с "Новым временем", позднее поддерживал Первую партию Айнара Шлесерса, а на последних выборах в Сейм жертвовал KPV LV.

После выборов он стал внештатным советником своего однокурсника и министра экономики Ральфа Немиро. Министр назначил Ребенока в Рижский свободный порт. Ребенок без конкурса стал председателем совета Latvenergo, и с ним стали встречаться влиятельные бизнесмены. Спустя полгода Ребенок пытался попасть в совет Latvenergo еще раз, на этот раз с помощью конкурса. Должность он не получил, так как "патрон" Ребенока Немиро потерял пост министра.

Сейчас в кресле Ребенока в адвокатском бюро сидит Мартиньш Криекис. Он перенял все дела Ребенока и помогает решить связанные с наследством вопросы.

"Мне очень сложно об этом судить. Потому что его смерть напрямую не изменила никаких экономических процессов, в которых он принимал участие. Мне известны все его дела. Ни в одном деле его смерть не меняет факт того, как дело будет развиваться дальше. Версию ограбления, как я уже сказал, я считаю идиотской. Остается один единственный вопрос - с чем это может быть связано? С политикой.

Сам факт, что в течение года партия, которую Павел консультировал, которой помогал и давал советы, полностью развалилась. Де-факто. И это было целью, и она достигнута. Таким образом, у нынешней коалиции есть возможность продолжать проекты, против которых Павел, как умный и знающий человек, возражал", - заявил Криекис.

Ральф Немиро признает, что влияние у Ребенока в партии было только через Министерство экономики. В момент убийства все политизированные должности были оставлены и влияние пропало. Немиро обвиняет полицию в поверхностном расследовании, так как его как свидетеля позвали в полицию только через год после убийства.

"Убийство было совершено жестоким образом. И я это больше связываю с профессиональной деятельностью Павла!