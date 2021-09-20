Начат сбор подписей о том, чтобы "необоснованно непривитые" пациенты с Covid-19 сами оплачивали лечение

Инициативу предложил ​​Сандис Кравалис, который отмечает, что все больше и больше невакцинированных пациентов госпитализируются в больницы с умеренной и тяжелой формой инфекции SARS-CoV2. Попасть в больницу с Covid-19, особенно в палаты интенсивной терапии или реанимации, - огромные расходы для государства.

Он отмечает, что у врачей до сих пор нет эффективных лекарств для лечения умеренной и тяжелой инфекции Covid-19, но "высокоэффективная профилактика" с помощью вакцин доступна уже более шести месяцев.

Стоимость одной вакцины до 300-400 раз ниже стоимости лечения пациента в реанимационном отделении. По словам Кравалиса, стоимость лечения пациентов с Covid-19 в настоящее время несут налогоплательщики, подчеркнув при этом, что более 97% пациентов с Covid-19, поступивших в больницы с умеренным и тяжелым заболеванием, не были вакцинированы.

"Привитая часть общества не должна нести последствий за решения других людей. Государство также не должно нести расходы, вызванные заведомо неравноправными людьми", - считает инициатор.

По его мнению, Сейму следует законодательно закрепить, что в случаях пандемии взрослые, которые отказались от вакцины и заразились, в данном случае Covid-19, должны нести ответственность за свое решение и покрывать хотя бы часть стоимости лечения.

Кравалис отмечает, что, используя бесплатные вакцины, предоставляемые государством, взрослые могут значительно помочь государству избежать этих затрат и защитить себя от серьезного заболевания или смерти.