Суд продолжит рассмотрение дела о взяточничестве в Latvenergo. Обвиняемые все отрицают

В уголовном деле в превышении полномочий службы и получении взятки в особо крупном размере бывший обвиняется президент компании Карлис Микелсонс.

Тогдашний заместитель Микельсона Айгарс Мелко и чиновник Latvenergo Эрикс Приедниекс также были обвинены в превышении своих полномочий, что привело к серьезным последствиям, поскольку увеличила стоимость шести контрактов на консультационные услуги на общую сумму 4 520 811 евро, контрактов с испанской компанией на общую сумму 24 796 966 евро и контракт, заключенный с турецкими компаниями на сумму 11 289 222 евро.

Должностные лица также обвиняются в получении части взятки в размере 191 392 евро в связи с контрактом на строительство второй фазы Рижской Второй ТЭЦ.

Все обвиняемые полностью отрицают свою вину. Бизнесмен Максим Тер-Оганесов, однако, ранее выразил суду непонимание предъявленного ему обвинения, заявив, что не понимает, почему он вообще вовлечен в этот процесс.

Мелько и Ливанович в настоящее время находятся в тюрьме, потому что были осуждены в рамках отдельного уголовного процесса, в котором Мелько был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а Ливанович - на один год меньше. Суд ранее постановил, что, насколько это возможно, двое обвиняемых могут участвовать в судебном процессе посредством видеоконференцсвязи из тюрьмы.