Более 60% новых случаев Covid-19 выявлены в Риге

В последние сутки в Юрмале было выявлено 17 новых инфицированных, в Валмиерском крае - 11, в Марупском крае - десять, а в других самоуправлениях зарегистрировано меньше новых случаев Covid-19.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 1935, в Валмиерском крае - 284, в Екабпилсском крае - 269, в Даугавпилсе - 253, в Юрмале - 184, в Ропажском крайе - 158 жителей.