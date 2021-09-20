Более 60% новых случаев Covid-19 выявлены в Риге

В последние сутки в Юрмале было выявлено 17 новых инфицированных, в Валмиерском крае - 11, в Марупском крае - десять, а в других самоуправлениях зарегистрировано меньше новых случаев Covid-19.
Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 1935, в Валмиерском крае - 284, в Екабпилсском крае - 269, в Даугавпилсе - 253, в Юрмале - 184, в Ропажском крайе - 158 жителей.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей Латвии в настоящее время составляет 323,1 случая. В 16 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в девяти он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Ливанском, Екабпилсском, Валкском, Смилтенском, Валмиермском, Кулдигском, Балвском, Ропажском, Резекненском крае и в Резекне.