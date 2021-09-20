Пн, 20.09.2021
Геополитическая ситуация в Латвии сейчас точно такая же, как и в 1940 году. Сандра Калниете, депутат Европейского парламента
Сандра Калниете, депутат Европейского парламента

Более 60% новых случаев Covid-19 выявлены в Риге

ФОТО: hedgehog94/Shutterstock.com

Из 138 выявленных вчера, 19 сентября, случаев Covid-19 85 случаев, или 60% зарегистрированы в Риге, и общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 1935, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В последние сутки в Юрмале было выявлено 17 новых инфицированных, в Валмиерском крае - 11, в Марупском крае - десять, а в других самоуправлениях зарегистрировано меньше новых случаев Covid-19.

Больше всего заболевших за последние две недели в Риге - 1935, в Валмиерском крае - 284, в Екабпилсском крае - 269, в Даугавпилсе - 253, в Юрмале - 184, в Ропажском крайе - 158 жителей.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей Латвии в настоящее время составляет 323,1 случая. В 16 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в девяти он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Ливанском, Екабпилсском, Валкском, Смилтенском, Валмиермском, Кулдигском, Балвском, Ропажском, Резекненском крае и в Резекне.


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