У Агаты Муцениеце роман с женатым актером, а Клава Кока была экстренно госпитализирована?

У Агаты Муцениеце роман с женатым актером?

21 сентября в Сети появилась информация о том, что Агата Муцениеце состояла в отношениях с женатым мужчиной. Начало этим слухам положил пост звезды сериала "ИП Пирогова" Галины Безрук.

33-летняя актриса в своем Instagram-аккаунте публично призналась, что ее муж - Артем Алексеев - поднимал на нее руку и изменял ей. Она детально рассказала, что последние несколько лет супруг "получает отнюдь не дружескую поддержку от своей старой знакомой, которая совсем недавно на всю страну делала громкие заявления о женской чести и честности".

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео с YouTube

Фолловеры стали гадать, кто же эта "старая знакомая". Масла в огонь подлил Telegram-канал "Крысиное королевство". В нем появилась информация, что речь идет о 32-летней Агате Муцениеце.

Следом портал PeopleTalk.ru сообщил, что располагает информацией от анонимного источника, который подтвердил эту связь.

Кроме того, Безрук рассказала, что нашла в телефоне мужа любовную переписку с Муцениеце. Галина намекнула, что "роман на стороне" начался еще тогда, когда актриса состояла в браке с Прилучным.

Кроме измен, Безрук заговорила о больших психологических проблемах мужа. Он якобы даже проходил лечение, но оно ему не помогло.

"Артем все время угрожал мне, обещал забрать дочку, а позавчера во время ночного разговора на кухне я получила ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали", - написала Галина.

Впрочем, говоря об измене супруга, она не называла фамилий. Доказательства переписки тоже не были опубликованы. Telegram-канал "Крысиное королевство" пишет, что Агата и Артем знакомы 11 лет. Есть версия, что якобы 11 лет назад Муцениеце бросила Артема ради Павла Прилучного. Теперь их чувства вспыхнули с новой силой.

Агата Муцениеце эти слухи не комментирует. В последнем влоге она сообщила, что больше не работает с продюсером и пиарщицей Мириам Андреевской. В детали актриса вдаваться не стала.

Напомним, летом 2021 года Агата Муцениеце официально развелась с Павлом Прилучным. Ранее она намекала, что в их разрыве виновата Мирослава Карпович, с которой сейчас актер состоит в отношениях.

А вы верите, что у Агаты роман с женатым коллегой?

Клава Кока была экстренно госпитализирована?

Популярная российская певица Клава Кока несколько дней назад дала желтой прессе повод написать о ее экстренной госпитализации. Дело в том, что девушка и правда оказалась под капельницей. Такими снимками она поделилась в Instagram, правда, без подробностей. Об этом сообщает Popcake.tv.

Клава Кока ФОТО: скриншот видео

Журналисты предположили, что у Клавы обыкновенное переутомление. В последнее время певица рассказывала в соцсетях, что много работает и мало спит. Разумеется, с таким напряженнымграфиком и бешеным ритмом жизни легко попасть в больницу.

В любом случае в сторис Клава активно продолжает публиковать фрагменты своих будней, а по ним видно, что певица работает почти без выходых.