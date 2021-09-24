Первые впечатления: модернизированный Škoda Kodiaq SportLine 1.5 TSI
Достигший среднего возраста кроссовер Škoda Kodiaq дождался модернизации, так что пора посмотреть, что появилось нового и осталось старого в крупнейшем внедорожнике чешской марки.
Достигший среднего возраста кроссовер Škoda Kodiaq дождался модернизации, так что пора посмотреть, что появилось нового и осталось старого в крупнейшем внедорожнике чешской марки.
Так что же такое Kodiaq? Прежде всего, это самый большой и просторный кроссовер Škoda, необычное название которого на самом деле выбрано очень целенаправленно и удачно. Как и другие кроссоверы Klamq и Karoq, компании, базирующейся в Млада-Болеславе, название большого Kodiaq заканчивается буквой Q. Однако корни этого названия стоит искать далеко за морями на Аляске, на острове Кадьяк. Там находится город Кадьяк, а в окружающих лесах и на близлежащих островах обитает несколько тысяч одноименных медведей - кадьяков.
Во-вторых, это автомобиль, который в последний момент был заявлен в конкурс "Латвийский автомобиль года 2017" в конце 2016 года. Он был доставлен к нам с завода в последний момент, чтобы жюри конкурса могли успеть с ним познакомиться. Автомобиль мгновенно завоевал симпатию экспертов. В результате Kodiaq не только стал "Автомобилем года 2017" и выиграл дополнительную номинацию "Семейный автомобиль года", но и быстро стал привычным явлением в ландшафте латвийских дорог.
И это обоснованно, потому что те, кто посмотрел и попробовал Škoda Kodiaq, быстро понимали, что даже в базовой версии модель предоставляет все, что может понадобиться не очень требовательному среднестатистическому водителю. У него хорошее, продуманное оборудование, много места в салоне для людей и их вещей, хорошая езда и эффективные двигатели. Теперь, через пять лет после выхода оригинальной модели, Kodiaq был обновлен как по форме, так и по содержанию, и, хотя он выглядит почти так же, как и раньше, он все же отличается. Конечно, в лучшую сторону.
Галерея: Škoda Kodiaq '21
Что касается дизайна, то здесь действительно не так много изменений. Они в деталях, которые можно даже не заметить с первого взгляда. Просто поставив рядом оригинальный Kodiaq 2016 года и новую модель 2021 года, можно увидеть, что у автомобиля SUV другая передняя часть с новой решеткой радиатора, другие фары и новый бампер, а также обновлен дизайн задней части. Основные пропорции и линии профиля остались неизменными, и большой кроссовер Škoda по-прежнему будет легко узнаваться как Kodiaq. Если заглянуть глубже за внешнюю оболочку, то обновлений уже больше.
Например,
которые выключают и включают определенные сегменты фар, затемняя участки с проезжающими напротив и спереди и освещая остальную часть проезжей части, а также обочины дороги. Осенью это особенно важно, учитывая, что быстро наступают сумерки и становится темно, а привычки диких животных - перемещаться между лесными массивами - не меняются.
Передние матричные LED фары - это всего лишь одна галочка в списке новинок оборудования Kodiaq. Когда я сажусь за руль, что является моим любимым местом в любой машине, передо мной открывается совершенно новая передняя панель.
Больше нет переключателей с зеленой подсветкой марки Škoda прошлых лет, а есть четкие и легко читаемые переключатели с белыми индикаторами в лучших традициях Volkswagen Group. Выглядит классически и современно одновременно.
Центральный экран с сенсорными клавишами сбоку, несомненно, современный, но я воспринимаю его двояко. Как будто и понятно, это нынешняя мода и необходимость идти в ногу с постепенной заменой физических переключателей на гладкие поверхности, которые реагируют даже на легчайшие прикосновения, но есть вещи и места, где все же хочется почувствовать настоящую кнопку и щелчок. Сам мультимедийный экран не требует подробных комментариев - четкий и с высокой детализацией. Я помню, что в относительно недавнем прошлом бренд премиум-класса задержал модернизацию мультимедийных систем, и на центральном экране можно было увидеть пиксели, но здесь такого не будет.
Важно отметить, что цветной дисплей есть на всех Kodiaq - от базовой модели с диагональю сенсорного экрана 6,5 дюйма до более высоких версий с 8-дюймовыми и даже 9,2-дюймовыми экранами. Панель приборов теперь полностью цифровая и настраиваемая. Это дает
В отличие от стандартных светодиодных фар, цифровая приборная панель не входит в стандартную комплектацию ни одной из новых версий Škoda Kodiaq и даже не предлагается в качестве опции для базовой модели, но я думаю, что оно того стоит. В прайс-листе указана стоимость: всего лишь несколько сотен евро, как смартфон бюджетного класса. На общую стоимость автомобиля это существенно не повлияет.
Выбор систем комфорта, поддержки вождения и безопасности настолько широк, насколько широко свой кошелек может открыть покупатель. Надо сказать, что самая дешевая версия Kodiaq Active уже хорошо оснащена.
Автомобиль имеет слегка тонированные задние окна, легкосплавные диски, в дополнение ко всем основным подушкам безопасности, подушку для защиты колен водителя, ассистента при трогании с места, систему стабилизации прицепа, электронный стояночный тормоз, систему контроля усталости водителя, двухспицевый кожаный руль с кнопками управления радио и телефоном, система запуска двигателя без ключа, круиз-контроль, система Front Assist с автоматическим снижением скорости и торможением, а также обнаружение пешеходов в диапазоне скоростей от 10 до 60 километров в час и то, что уже заметили все, кому удалось прокатиться на модернизированном Kodiaq - маленькое мусорное ведро с мешком в боковом кармане передней двери. Кто-то наверняка подумает, "что здесь такого особенного, такая незначительная деталь".
Тем не менее это одна из приятных деталей, которая отличает автомобили Škoda от других брендов. Потому что если адаптивный круиз-контроль, который получает данные из камеры на лобовом стекле и навигационной системы и может своевременно регулировать скорость до резких поворотов и зон ограничения скорости, уже имеется в других автомобилях, то
Было много разговоров о Simply Clever, но неплохо будет напомнить, что автомобили Škoda выпускаются с завода со скребком для льда за крышкой топливного бака и пластиковым язычком на лобовом стекле, где можно повесить парковочный талон, зонтом или щеткой для снега в дверях, крышкой для оконной жидкости, которая раскладывается как воронка, разъемами USB-C для передачи данных и зарядки, которые доступны со всех сидений, а также с различными креплениями и сетками, и даже с портативным светодиодным фонариком в багажнике. Не все преимущества доступны для всех моделей Škoda, но при покупке можно поинтересоваться, какие из этих простых, но отличных идей будут в вашем автомобиле, а какие, возможно, стоит купить, потому что Škoda насчитала около 60 различных решений Simply Clever.
Я упомянул багажник, и, как это типично для автомобилей Škoda, он просто огромен. В случае пятиместного Kodiaq объем грузового отсека составляет 720 литров, а при сложенных сиденьях - 2 кубических метра и 65 литров.
Если хотите приобрести модель с двумя дополнительными сиденьями, которые можно сложить в пол багажника, соответствующие цифры будут варьироваться от 270 литров в семиместной конфигурации до 2005 литров со сложенными сиденьями третьего и среднего ряда.
Полезность третьего ряда должен оценивать каждый сам, но как полностью официальная возможность разместить в машине еще двух человек, это определенно хороший вариант. Другое дело комфорт сидения. Если пассажиры переднего ряда пойдут навстречу и немного подвинутся вперед, то можно подвинутся и сзади. В долгую поездку на место в заднем ряду могли бы подписаться только дети с планшетом. Я - вряд ли.
Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 лошадиных сил и функцией отключения цилиндров. Как бы то ни было, эта машина не ракета, но разгоняется достаточно динамично (9,9 секунды до сотни для машины такого размера - это не много), а главное - тихая, сбалансированная и без лишних вибраций.
В это время, когда не можешь быть уверен в авиасообщении и расписании рейсов, Kodiaq определенно является хорошей альтернативой для изучения ближних и дальних уголков Европы. Места хватит всем, да и расход не космический. У меня за два дня в городе и за городом средний комбинированный показатель составил 7,6 литра на 100 километров. Таким образом, с топливным баком на 60 литров можно проехать около 790 километров, но если заставить себя подумать о стиле, то получиться и более 800 километров.
Это только кажется, что Škoda решила не слишком беспокоить своих потенциальных друзей и покупателей модификациями моделей и выбором из десяти различных двигателей. Kodiaq доступен в качестве базовой модели Active, которая уже достаточно хорошо оснащена, но за ней следуют уровни оснащения Ambition, Elegance и модель Laurin & Klement, названная в честь основателей компании Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента, которая уже выглядят как автомобиль премиум-класса.
Спортивная ориентация отличает модель SportLine более темным интерьером и четко очерченными сиденьями, в то время как последнее слово в модельном ряду остается за Kodiaq RS. Имея 240-сильный двигатель с турбонаддувом, это не только самый мощный, но и самый дорогой из кадьяков. Если нет выраженных амбиций к динамичному вождению, то в палитре двигателей переход между 150 и 240 л.с. состоит из 2-литрового бензинового двигателя мощностью 190 л.с. и 2-литрового дизельного двигателя мощностью 150 и 200 л.с. Полный привод? Да, и он у Kodiaq есть во всех моделях, кроме 1,5-литрового TSI. Однако у такой машины тоже есть свои преимущества и это цена,
Статья написана в сотрудничестве со Škoda.