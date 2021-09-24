Первые впечатления: модернизированный Škoda Kodiaq SportLine 1.5 TSI

И это обоснованно, потому что те, кто посмотрел и попробовал Škoda Kodiaq, быстро понимали, что даже в базовой версии модель предоставляет все, что может понадобиться не очень требовательному среднестатистическому водителю. У него хорошее, продуманное оборудование, много места в салоне для людей и их вещей, хорошая езда и эффективные двигатели. Теперь, через пять лет после выхода оригинальной модели, Kodiaq был обновлен как по форме, так и по содержанию, и, хотя он выглядит почти так же, как и раньше, он все же отличается. Конечно, в лучшую сторону.

Галерея: Škoda Kodiaq '21

Что касается дизайна, то здесь действительно не так много изменений. Они в деталях, которые можно даже не заметить с первого взгляда. Просто поставив рядом оригинальный Kodiaq 2016 года и новую модель 2021 года, можно увидеть, что у автомобиля SUV другая передняя часть с новой решеткой радиатора, другие фары и новый бампер, а также обновлен дизайн задней части. Основные пропорции и линии профиля остались неизменными, и большой кроссовер Škoda по-прежнему будет легко узнаваться как Kodiaq. Если заглянуть глубже за внешнюю оболочку, то обновлений уже больше.

Например,

Kodiaq теперь покидает завод с фарами LED спереди и сзади в стандартной комплектации, также доступны так называемые светодиодные матрицы,

которые выключают и включают определенные сегменты фар, затемняя участки с проезжающими напротив и спереди и освещая остальную часть проезжей части, а также обочины дороги. Осенью это особенно важно, учитывая, что быстро наступают сумерки и становится темно, а привычки диких животных - перемещаться между лесными массивами - не меняются.

Škoda Kodiaq SportLine ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Передние матричные LED фары - это всего лишь одна галочка в списке новинок оборудования Kodiaq. Когда я сажусь за руль, что является моим любимым местом в любой машине, передо мной открывается совершенно новая передняя панель.

Больше нет переключателей с зеленой подсветкой марки Škoda прошлых лет, а есть четкие и легко читаемые переключатели с белыми индикаторами в лучших традициях Volkswagen Group. Выглядит классически и современно одновременно.

Центральный экран с сенсорными клавишами сбоку, несомненно, современный, но я воспринимаю его двояко. Как будто и понятно, это нынешняя мода и необходимость идти в ногу с постепенной заменой физических переключателей на гладкие поверхности, которые реагируют даже на легчайшие прикосновения, но есть вещи и места, где все же хочется почувствовать настоящую кнопку и щелчок. Сам мультимедийный экран не требует подробных комментариев - четкий и с высокой детализацией. Я помню, что в относительно недавнем прошлом бренд премиум-класса задержал модернизацию мультимедийных систем, и на центральном экране можно было увидеть пиксели, но здесь такого не будет.