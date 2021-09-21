Отравление Скрипалей. Британия предъявила обвинения третьему подозреваемому

В воскресенье, 4 марта, Чепига и Мишкин отправились в Солсбери. В тот же день были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Сергеев в Солсбери не ездил - все время он провел в Лондоне. В последний момент он взял билет на самолет Лондон - Москва и улетел из Британии 4 марта в 13:45, сообщает полиция. Двое других подозреваемых сели на рейс в 22:30.

Британская полиция утверждает, что теперь у нее достаточно доказательств, чтобы заявить: эти трое россиян действовали как одна команда, они несколько раз встречались в Лондоне во время их короткой поездки: иногда - на открытом воздухе, иногда - в помещениях, но полиция не уточняет, где именно.

Британская полиция считает, что Сергеев, как и другие подозреваемые, скрывается в России. Москва всегда отрицала свою причастность к "инциденту в Солсбери".

Чепиге, Мишкину и Сергееву заочно предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства, в покушении на убийство, в причинении тяжких телесных повреждений, а также в использовании и хранении химического оружия. Британские власти в ближайшее время передадут информацию в Интерпол.

"Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ", - заявили в британской полиции.

Звонки с одного номера

Летом 2019 года Bellingcat и Би-би-си удалось узнать подробности о поездке Дениса Сергеева в Лондон. Сергеев поселился возле лондонского вокзала Паддингтон, в то время как его коллеги сняли номер в другой части города.

Сергеев сотни раз за эти дни пользовался интернетом через 3G и 4G и избегал публичных Wi-Fi точек. В основном он писал сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram.

Звонил Сергеев только на один телефонный номер, который, вопреки российским законам, несколько лет не имел владельца. Самому Сергееву с этого номера звонили десять раз.

Большую часть времени он провел в районе Паддингтон, но утром 3 марта доехал до набережной Темзы. Если сопоставить эту информацию с ранее опубликованными данными полиции о местонахождении других подозреваемых, то можно предположить, что именно там он встретился с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд до Солсбери.

Это удалось выяснить после того, как Bellingcat получил данные биллинга мобильного телефона Сергеева и поделился ими с Би-би-си. Данные Bellingcat показывают, что "Сергей Федотов" до этого еще дважды бывал в Британии - в 2016 и в 2017 годах. Причем в 2017 он находился в стране одновременно с полковником Александром Мишкиным.