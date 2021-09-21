Вт, 21.09.2021
Так пожелаем новому Арракису удачи - эта смертельно опасная пустынная планета уже давно не выглядела столь притягательно. Андрей Тимофеев, журналист RUS.TVNET о фильме "Дюна"
Андрей Тимофеев, журналист RUS.TVNET о фильме "Дюна"

Восьмилетнего мальчика удалось найти

ФОТО: Valsts policija

В Риге нашли бесследно пропавшего восьмилетнего Эдгара Лациса, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Как сообщалось ранее, мальчик 2013 года рождения сегодня около трех часов дня вышел из 15-й Рижской средней школы на улице Ницгалес, 22, и, возможно, сел в общественный транспорт.

Рост Эдгара - 1,30 м, телосложение худощавое, волосы светлые. Мальчик носит очки, он был одет в темную куртку, темно-синюю шапку с желтыми звездами, с собой у него была синяя сумка.

Полиция просила всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, звонить по номеру телефона 67085942 или 110.

ФОТО: Valsts policija

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