Восьмилетнего мальчика удалось найти

Как сообщалось ранее, мальчик 2013 года рождения сегодня около трех часов дня вышел из 15-й Рижской средней школы на улице Ницгалес, 22, и, возможно, сел в общественный транспорт.

Рост Эдгара - 1,30 м, телосложение худощавое, волосы светлые. Мальчик носит очки, он был одет в темную куртку, темно-синюю шапку с желтыми звездами, с собой у него была синяя сумка.

Полиция просила всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, звонить по номеру телефона 67085942 или 110.