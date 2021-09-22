Заплаканные студенты и полицейские в касках. Пермь скорбит по погибшим в университете

Над головой весь день летали истребители с военного аэродрома, у них были учения, но этот день с ярким солнцем, толпой молчащих заплаканных студентов, полицейских в касках и бронежилетах уже не мог стать более странным и неправильным.

"Пожар - бежим, теракт - закрываемся"

В центре событий в понедельник оказалось не так уж много людей - ПГНИУ расположен на довольно большой площади, корпуса стоят не очень плотно друг к другу. Некоторые, правда, соединены переходами.

Цветы ФОТО: BBC

Стрелок начал расстреливать людей на открытой местности, прошел мимо шестого "химического" корпуса и вошел в восьмой "геологический".

Те, кто оказался в понедельник на занятиях, чаще всего даже не слышали выстрелов, если не находились в этих корпусах.

Однако сразу же как только началась стрельба, об этом стали сообщать студентам по телефонам, через соцсети, либо лично - в аудитории приходили сотрудники вуза и предупреждали об опасности.

В большинстве аудиторий двери были закрыты - во многих из них эти двери были стальными, и студенты, которые рассказывают об этом, считают, что это могло их спасти, или дать хотя бы время на спасение.

В большинстве случаев алгоритм действий был одинаков - закрыть двери, отойти от окон, сдвинуть парты к центру аудитории и укрыться за ними.

"Мы были на семинаре, и один наш одногруппник сказал, что стреляют. Мы подумали, что это дурацкая шутка, но когда сами зашли в сеть и увидели, как люди в крови лежат, мы поняли, что это реальность. Мы сказали преподавательнице, и она незамедлительно начала действовать: сказала нам сдвинуть парты, мы закрыли дверь - нам повезло, у нас была железная дверь. Мы не особо беспокоились, сидели и ждали указаний от деканата и ректората", - рассказала Би-би-си студентка Полина Климкина.

Ее друзья подтвердили, что преподаватель действовала спокойно и уверенно. Информацию о том, как надо себя вести в случае со стрельбой, она получила в деканате.

Полицейский около университета ФОТО: BBC

Пресс-секретарь университета Ксения Пунина, тоже преподаватель, оказалась неподалеку от места стрельбы. Она рассказала, что проводила экскурсию, и по счастливой случайности задержалась с группой в другом месте, опоздав на несколько минут.

По ее словам, один из преподавателей собрал группу студентов, успокоил и вывел ее из опасного места. "Мы вышли через переход, кто бежал, всех собрали, закрыли переход, открыли конференц-зал, всех завели туда, закрылись все изнутри, по инструкции сообщили всем службам, вызвали скорую - у одного мальчика было ранение касательное, сообщили ректору".