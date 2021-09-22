Ср, 22.09.2021
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Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс
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Заплаканные студенты и полицейские в касках. Пермь скорбит по погибшим в университете

ФОТО: BBC News

Студенты были везде. Во вторник утром в Перми их можно было встретить в каждой части города, они выходили из домов, заходили в автобусы, шли по тротуарам. Группами, поодиночке, парами. Почти у каждого в руках цветы. Они ни с кем не разговаривали, иногда перекидывались фразами друг с другом. Все они тянулись к университету, где накануне были убиты шесть человек.

Но рано утром на небольшой площади рядом с двумя заброшенными трамвайными остановками корреспондентов было ещё больше, чем тех, кто приходил возложить цветы к импровизированному мемориалу.

С вечера понедельника перед проходной кто-то поставил две парты - чтобы было куда класть цветы. Скоро парт стало не хватать. Пришлось выносить ещё. В конце концов в университете, кажется, полностью обнесли какую-то аудиторию.

Студентов становилось всё больше. Они уже не уходили, пряча глаза и тихо отказываясь давать интервью, а молча стояли поодаль. Днём их было уже около двухсот человек. И эта толпа стояла молча, не издавала почти никаких звуков.

Студенты несут цветы ФОТО: BBC

Кто-то уходил, но из города стекались новые группы молодых людей. Многие должны были бы прийти во вторник в это время в университет - это был бы обычный учебный день. Но во вторник университет был закрыт.

Его окружили полицейские, некоторые из которых были в бронежилетах и черных касках.

Над головой весь день летали истребители с военного аэродрома, у них были учения, но этот день с ярким солнцем, толпой молчащих заплаканных студентов, полицейских в касках и бронежилетах уже не мог стать более странным и неправильным.

"Пожар - бежим, теракт - закрываемся"

В центре событий в понедельник оказалось не так уж много людей - ПГНИУ расположен на довольно большой площади, корпуса стоят не очень плотно друг к другу. Некоторые, правда, соединены переходами.

Цветы ФОТО: BBC

Стрелок начал расстреливать людей на открытой местности, прошел мимо шестого "химического" корпуса и вошел в восьмой "геологический".

Те, кто оказался в понедельник на занятиях, чаще всего даже не слышали выстрелов, если не находились в этих корпусах.

Однако сразу же как только началась стрельба, об этом стали сообщать студентам по телефонам, через соцсети, либо лично - в аудитории приходили сотрудники вуза и предупреждали об опасности.

В большинстве аудиторий двери были закрыты - во многих из них эти двери были стальными, и студенты, которые рассказывают об этом, считают, что это могло их спасти, или дать хотя бы время на спасение.

В большинстве случаев алгоритм действий был одинаков - закрыть двери, отойти от окон, сдвинуть парты к центру аудитории и укрыться за ними.

"Мы были на семинаре, и один наш одногруппник сказал, что стреляют. Мы подумали, что это дурацкая шутка, но когда сами зашли в сеть и увидели, как люди в крови лежат, мы поняли, что это реальность. Мы сказали преподавательнице, и она незамедлительно начала действовать: сказала нам сдвинуть парты, мы закрыли дверь - нам повезло, у нас была железная дверь. Мы не особо беспокоились, сидели и ждали указаний от деканата и ректората", - рассказала Би-би-си студентка Полина Климкина.

Ее друзья подтвердили, что преподаватель действовала спокойно и уверенно. Информацию о том, как надо себя вести в случае со стрельбой, она получила в деканате.

Полицейский около университета ФОТО: BBC

Пресс-секретарь университета Ксения Пунина, тоже преподаватель, оказалась неподалеку от места стрельбы. Она рассказала, что проводила экскурсию, и по счастливой случайности задержалась с группой в другом месте, опоздав на несколько минут.

По ее словам, один из преподавателей собрал группу студентов, успокоил и вывел ее из опасного места. "Мы вышли через переход, кто бежал, всех собрали, закрыли переход, открыли конференц-зал, всех завели туда, закрылись все изнутри, по инструкции сообщили всем службам, вызвали скорую - у одного мальчика было ранение касательное, сообщили ректору".

Пунина рассказала, что в институте регулярно проводится обучение - как действовать в чрезвычайной ситуации: "Понятно, что я всех нюансов могу не помнить, но мы точно знаем две команды: "пожар" - бежим, "теракт" - закрываемся изнутри. Баррикадируемся и никого не выпускаем, потому что мы не понимаем, что там происходит с дверями".

День донора

Неизвестно, сколько именно человек спасла такая тактика, хотя очевидцы рассказывают, что стрелок не смог войти в некоторые закрытые классы и там никто не пострадал.

Тем не менее, он смог убить шестерых - пятерых студентов и пожилую женщину, которая пришла в университет с внуком на экскурсию.

Цветы ФОТО: BBC

В результате стрельбы погибли 18-летняя Ксения Самченко, 19-летняя Екатерина Шакирова, 19-летний Ярослав Арамелев, 20-летняя Александра Мохова, 26-летняя Анна Айгельдина и 66-летняя Маргарита Энгаус.

Фотографии погибших были выставлены в мемориале у входа в университет, но к вечеру они оказались завалены цветами, мягкими игрушками, заставлены свечами так, что не все были даже видны.

Эти портреты вызывали слезы буквально у всех, кто клал к ним цветы. Как рассказали Би-би-си студенты ПГНИУ, гибель людей в университете стала шоком для них, для всех тех, кто знал или не знал погибших.

Но была и другая реакция. "Знаете, сейчас никто ничего не обсуждает [...] То, что произошло вчера, осталось вчера, и все стараются это забыть", - рассказала студентка юридического факультета. По ее словам, ее друзья обсуждают то, как можно помочь пострадавшим - создать фонд помощи, сдать кровь и так далее.

Сдать кровь для пострадавших попросили через соцсети сами сотрудники станции переливания крови. И желающих помочь было столько, что станция, в обычный день работающая до часу дня, накануне закрылась в районе девяти вечера.

Пункт приема крови ФОТО: BBC

Во вторник работу обещали продлить до 15:00, но в это время к фургону, в котором расположена станция, все еще стояла длинная очередь. Один из сотрудников сказал, что до трех часов на станцию пришли уже более 200 человек, что гораздо больше обычного.

В результате стрельбы ранения получили 28 человек. Семерых самых тяжелых отправили в Москву спецрейсом МЧС. 12 были госпитализированы в пермские больницы.

Одна из доноров, которая ждала своей очереди, рассказала Би-би-си, что у нее есть несколько друзей, которые оказались в тот день в здании, где произошла стрельба. Они не пострадали, но она решила, что должна пойти и сдать кровь: "я давно собиралась это сделать, но все ждала какого-то толчка. И вот эта история стала таким толчком".


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