Смерть девушки была насильственной, парень пропал: новые данные о трагическом путешествии по США

Отделение ФБР штата Денвер сообщает, что, по предварительным данным, Петито была убита, пишет BBC.

"Конкретные причины смерти пока остаются неподтвержденными до появления окончательных результатов вскрытия", - написано в сообщении в Twitter.

В связи с возможным убийством ФБР ищет Брайана Лондри. 1 сентября он вернулся домой без Габби и отказался говорить с сотрудниками полиции, а затем и вовсе пропал.

Пока ему не предъявлено обвинений, но ФБР попросило выйти на связь всех, у кого может быть информация о местонахождении парня или о его причастности к этому делу.

USA Today сообщает, что в воскресенье, 19 сентября, Лондри искали в радиусе 100 с лишним километров от его места жительства. Предполагается, что он передвигается пешком. Пока поиски безуспешны.

Как ранее сообщал RUS TVNET, Петито и ее бойфренд начали свое путешествие на автодоме Ford Transit в июле с Лонг-Айленда и планировали завершить его в конце октября в Орегоне. В конце прошлого месяца Петито перестала выходить на связь со своими родственниками. Последним известным местом, где она находилась, был природный парк в Вайоминге.

1 сентября Брайан Лондри вернулся к себе домой на том же автомобиле. 11 сентября семья Петито обратилась в полицию Нью-Йорка с заявлением о пропаже Габби.

Полиция изъяла автомобиль в поисках вещественных улик, однако ничего обнаружено не было.

Адвокат Лондри Стив Бертолино говорит, что поведение его клиента обусловлено тем, что в таких инцидентах главным подозреваемым практически всегда является партнер жертвы. Адвокат добавил, что посоветовал парню хранить молчание.