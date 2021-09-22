Ср, 22.09.2021
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Смерть девушки была насильственной, парень пропал: новые данные о трагическом путешествии по США

ФБР подтвердило, что тело молодой женщины, найденное 20 сентября в одном из национальных парков штата Вайоминг, принадлежит 22-летней Габриэль "Габби" Петито. Девушка пропала без вести во время автопутешествия со своим женихом и с конца августа перестала выходить на связь с родными, а в сентябре 23-летний Брайан Лондри вернулся домой один.

Отделение ФБР штата Денвер сообщает, что, по предварительным данным, Петито была убита, пишет BBC.

"Конкретные причины смерти пока остаются неподтвержденными до появления окончательных результатов вскрытия", - написано в сообщении в Twitter.

В связи с возможным убийством ФБР ищет Брайана Лондри. 1 сентября он вернулся домой без Габби и отказался говорить с сотрудниками полиции, а затем и вовсе пропал.

Пока ему не предъявлено обвинений, но ФБР попросило выйти на связь всех, у кого может быть информация о местонахождении парня или о его причастности к этому делу. 

USA Today сообщает, что в воскресенье, 19 сентября, Лондри искали в радиусе 100 с лишним километров от его места жительства. Предполагается, что он передвигается пешком. Пока поиски безуспешны. 

Как ранее сообщал RUS TVNET, Петито и ее бойфренд начали свое путешествие на автодоме Ford Transit в июле с Лонг-Айленда и планировали завершить его в конце октября в Орегоне. В конце прошлого месяца Петито перестала выходить на связь со своими родственниками. Последним известным местом, где она находилась, был природный парк в Вайоминге.

1 сентября Брайан Лондри вернулся к себе домой на том же автомобиле. 11 сентября семья Петито обратилась в полицию Нью-Йорка с заявлением о пропаже Габби.

Полиция изъяла автомобиль в поисках вещественных улик, однако ничего обнаружено не было.

Адвокат Лондри Стив Бертолино говорит, что поведение его клиента обусловлено тем, что в таких инцидентах главным подозреваемым практически всегда является партнер жертвы. Адвокат добавил, что посоветовал парню хранить молчание. 


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