Путешествие по США закончилось трагически: парень вернулся один, найдены останки девушки

Петито и ее бойфренд начали свое путешествие на автодоме Ford Transit в июле с Лонг-Айленда и планировали завершить его в конце октября в Орегоне. В конце прошлого месяца Петито перестала выходить на связь со своими родственниками. Последним известным местом, где она находилась, был природный парк в Вайоминге.

11 сентября семья Петито обратилась в полицию Нью-Йорка с заявлением о пропаже Габби.

В воскресенье на западе штата Вайоминг были найдены останки девушки, сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР). Причина смерти не установлена.

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"Полная судебно-медицинская идентификация еще не была проведена, чтобы полностью подтвердить, что мы нашли Габби, но ее семье сообщили", - сказал представитель ФБР Чарльз Джонс.

Считается, что к инциденту может быть причастен Лондри, но он пока не задержан. Последний раз члены семьи встречались с ним во вторник во Флориде.

Семья пропавшей девушки попросила близких Лондри узнать, где он в последний раз видел Петито. Пара состояла в отношениях с подросткового возраста.

Полиция города Моаб опубликовала видео от 12 августа, на котором дорожная полиция штата Юта останавливает автодом с Петито и Лондри. Камера, прикрепленная к форме полицейского, засняла эмоциональную Габби.

Лондри рассказал офицеру, что в последние дни между ним и Габби "росли разногласия", что вылилось в рукоприкладство. Во время последнего конфликта Габби испугалась, что жених бросит ее одну и уедет, после чего "перешла в маниакальную стадию", писал Tjournal. В беседе с полицией оба описали произошедшее как "эмоциональный слом". Пара не хотела расставаться, но офицер полиции настоял, чтобы Брайан провел ночь в отеле, пока девушка спала в авто.