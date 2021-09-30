Убийство Габби Петито: попутчик после возвращения две недели жил как ни в чем не бывало

Телеканал CNN собрал информацию о том, чем Лондри занимался дома во Флориде на протяжении последних дух недель, когда его невеста считалась пропавшей без вести.

Петито и Лондри в начале июля на автодоме Ford Transit начали путешествие из Лонг-Айленда по природным паркам США. Поездка должна была закончиться в Орегоне к концу октября. Но 1 сентября Лондри вернулся в Нортпорт, штат Флорида, где живет его семья, в одиночку. Согласно федеральным обвинениям, Лондри с 30 августа по 1 сентября использовал не принадлежавшую ему дебетовую карту, потратив в общей сложности более 1000 долларов.

4 сентября в Нортпорте он купил мобильный телефон, сообщил CNN адвокат семьи Лондри Стив Бертолино.

С 6 по 8 сентября семья Лондри отправилась в совместную поездку в кемпинг во Флориде. В наличии у Федерального бюро расследований США (ФБР) есть кадры с камер видеонаблюдения. Соседи утверждают, что последний раз видели Лондри 10 сентября.

11 сентября семья Петито сообщила в полицию об исчезновении девушки. В тот вечер полиция Нортпорта посетила дом Лондри, но родственники "фактически только рассказали, как связаться с их адвокатом", - сказал представитель правоохранительных органов Джош Тейлор.

Родители Лондри сообщили правоохранительным органам, что в последний раз видели сына 14 сентября, когда тот уехал в природный парк. Телефон, купленный десять дней назад, остался в родительском доме и сейчас находится в распоряжении ФБР.

19 сентября в природном парке Вайоминга были найдены останки Петито. Предварительное заключение судмедэксперта - девушка была убита.

В отношении Лондри выдан федеральный ордер на арест за незаконное использование банковской карты другого лица. Лондри не фигурирует в качестве подозреваемого в убийстве Петито, но все равно находится в розыске.

Адвокат семьи Петито Ричард Стаффорд сказал, что семья Лондри вряд ли поможет в расследовании ФБР. "Лондри не помогли нам отыскать Габби. Они определенно не помогут найти Брайана, - сказал он. - Мы просим Брайана самому явиться в ФБР или в ближайший полицейский участок".

Лондри, в свою очередь, утверждают, что не знают, где находится их сын. "Крис и Роберта Лондри не знают, где находится Брайан, и надеются, что ФБР сможет его отыскать, - сообщил Бертолино в понедельник. - Предположения, прозвучавшие в обществе и некоторых СМИ, что родители помогли Брайану покинуть дом или избежать ареста, ордер на который был выдан через несколько дней после его исчезновения, - ложные".

Обыскивается заповедник во Флориде, куда, по словам семьи, отправился Лондри. Источник, близкий к его семье, сообщил CNN, что он оставил в доме родителей свой мобильный телефон и бумажник, что заставило тех опасаться, что молодой человек, возможно, решил покончить жизнь самоубийством.