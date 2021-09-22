В России сообщили о 43 пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете

По ее данным, 12 пострадавших находятся в трех городских стационарах. В их число включен и сам нападавший Тимур Бекмансуров.
"Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии", - сказала глава Минздрава, подтвердив, что ему ампутировали часть голени.
Еще семеро пострадавших с тяжелыми ранениями были отправлены на лечение в Москву.
Региональный Минздрав включил в число пострадавших и шестерых погибших.
Как сообщалось, 20 сентября в российском городе Пермь неизвестный открыл стрельбу на территории Государственного национального исследовательского университета. Нападавший был задержан.
Он получил ранения при задержании. Инспектор ДПС Константин Калинин прибыл на место происшествия и приказал преступнику бросить оружие, но тот выстрелил, после чего сотрудник ДПС открыл встречный огонь. За такой поступок Калинина представят к государственной награде.