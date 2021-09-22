Ср, 22.09.2021
Слышал, что она в машине звонит всем подряд: матери, которая ее, мягко говоря, отшила, подругам, которые не брали телефон... Она очень сильно плакала. Стало жалко. Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс
Инспектор отдела полиции порядка Лиепайского участка Мадарс Купичс

В России сообщили о 43 пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете

ФОТО: EPA/Scanpix

Число пострадавших в результате нападения на Пермский государственный университет увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Анастасию Крутень.

По ее данным, 12 пострадавших находятся в трех городских стационарах. В их число включен и сам нападавший Тимур Бекмансуров.

"Тяжелый только один, это стрелок. Он в крайне тяжелом состоянии", - сказала глава Минздрава, подтвердив, что ему ампутировали часть голени.

Еще семеро пострадавших с тяжелыми ранениями были отправлены на лечение в Москву.

Региональный Минздрав включил в число пострадавших и шестерых погибших.

Как сообщалось, 20 сентября в российском городе Пермь неизвестный открыл стрельбу на территории Государственного национального исследовательского университета. Нападавший был задержан.

Он получил ранения при задержании. Инспектор ДПС Константин Калинин прибыл на место происшествия и приказал преступнику бросить оружие, но тот выстрелил, после чего сотрудник ДПС открыл встречный огонь. За такой поступок Калинина представят к государственной награде.


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