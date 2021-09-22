Пациента перевезли из Балвской больницы в Ригу с помощью вертолета

Как сообщили в объединении Балвской и Гулбенской больниц, представители центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи в среду явились за пациентом в Балвскую больницу.

Пациент находился в отделении интенсивной терапии после тяжелой травмы с повреждением нескольких органов. Когда его состояние стабилизировалось, появилась возможность перевести пациента в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу.

В больнице пояснили, что в перевозке пациента из медучреждения в больницу более высокого уровня нет ничего необычного, однако на этот раз это произошло с помощью воздушного транспорта.