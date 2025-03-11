Общественность не верит в "рестарт" правительства

Чаще не видели смысла в смене министров мужчины, люди в возрасте от 45 до 65 лет и люди с высоким доходом (1 501 евро и более).

6% жителей Латвии считают, что рестарт улучшит работу правительства, о чем в ходе опроса чаще заявляли молодые люди - 18-24 лет.

28% затруднились сформулировать свое мнение по этому вопросу. Чаще не могли дать конкретного ответа женщины и 18-24-летние респонденты.

66% жителей Латвии заявили в ходе опроса, что в отставку должно уйти все правительство, а не отдельные министры. С этим утверждением категорически согласны 38% жителей, причем чаще всего об этом заявляли мужчины, люди в возрасте 55-65 лет, нелатыши, жители Латгале и люди с низким доходом (до 300 евро на человека в семье).

28% населения частично согласились с утверждением, что все правительство должно уйти в отставку. Чаще об этом заявляли более молодые люди в возрасте 18-24 лет.

16% жителей Латвии не считают, что все правительство должно уйти в отставку, а еще 18% не дали ответа на этот вопрос.

В опросе, который проходил с 4 февраля по 6 февраля 2025 года, участвовали 800 жителей Латвии в возрасте 18-65 лет.

Как сообщалось, 21 февраля премьер-министр объявила о рестарте правительства и отозвала с постов министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК). Они покинули министерские посты 26 февраля и вернулись в Сейм в качестве депутатов.

На прошлой неделе Сейм утвердил в должности министра образования и науки прежнего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство"), в должности министра благосостояния - прежнего парламентского секретаря Минблага Рейниса Узулниекса, а в должности министра сообщения - прежнего парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

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