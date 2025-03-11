Представитель Министерства здравоохранения Санита Янка подчеркнула, что корректные документы у специалистов - один из важнейших показателей качества услуг: "Если документы об образовании не в порядке, мы не можем гарантировать, что лечебный процесс будет соответствовать требованиям… Все это нужно учитывать".

Администрация больницы признала, что у них есть часть специалистов, которые формально не завершили оформление всех необходимых бумаг. По словам руководителя Центра психического здоровья детей и подростков Карине Бейнерте, эта проблема уже решается: "Мы планируем завершить регистрацию. Проблема будет решена. Мы сейчас в переходном периоде".

Что касается конкретной ситуации, когда в назначенный день консультация не состоялась, больница извинилась перед семьей и предложила альтернативный вариант - прием у другого специалиста без длительного ожидания.

"Они сразу отреагировали и предложили несколько вариантов. И что интересно - оказалось, что есть несколько свободных мест у других специалистов и не нужно ждать полтора года", - отметила Линда.

В ответ на это Бейнерте пояснила, что такие быстрые решения возможны только в исключительных случаях и не означают, что в обычном режиме очереди пропадают. По ее словам, нехватка психологов в государственных учреждениях действительно большая, и многие специалисты предпочитают работу в частном секторе из-за более высокой оплаты.

Санита Янка из Минздрава также подтвердила, что проблема длинных очередей - комплексная. С одной стороны, не хватает финансирования, с другой - многие сотрудники не хотят работать за государственные тарифы. Одним из выходов может стать система приоритизации, где в первую очередь принимают детей с более тяжелыми психическими состояниями.

Таким образом, история о несостоявшейся консультации показала сразу несколько острых проблем: долгие очереди к детским психологам, недостаток специалистов и не всегда упорядоченную документацию. В то же время, как подчеркивают в Министерстве здравоохранения, над улучшением ситуации уже ведется работа, но быстрые результаты гарантировать трудно.

Видео: Сюжет TV3

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