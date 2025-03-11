Госсекретарь США Марко Рубио, отправляясь в понедельник на встречу с украинской переговорной делегацией в Саудовской Аравии, заявил журналистам, что и Украине, и России необходимо осознать - этот конфликт не имеет военного решения.
"Я считаю, что обе стороны должны понять: этот конфликт не может быть решен на поле боя. Россияне не смогут завоевать всю Украину, но и Украине будет крайне сложно в обозримом будущем отбросить российские войска к границам 2014 года", - сказал глава американской дипломатии.
"Поэтому единственный путь к прекращению войны - это дипломатия. Нужно усадить обе стороны за стол переговоров там, где это возможно. Думаю, Франция и Великобритания за последнюю неделю оказали серьезную поддержку, и мы надеемся, что [во вторник] пройдут продуктивные встречи".
На переговорах в Саудовской Аравии украинскую сторону представят глава Офиса президента Андрей Ермак, заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. В Эр-Рияд также отправится президент Украины Владимир Зеленский, который проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.
От США в переговорах, помимо Рубио, примут участие советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Рубио подчеркнул, что целью этой встречи для США является выяснение позиции Украины в вопросе достижения мира и "насколько она отличается от позиции России, которую мы пока не знаем".
"Когда мы поймем реальные позиции обеих сторон, станет ясно, насколько велико между ними расхождение и насколько трудно будет достичь компромисса", - пояснил он.
"Самое главное - уехать из Саудовской Аравии с четким пониманием того, что Украина готова идти на сложные шаги так же, как и России придется пойти на уступки, если этот конфликт должен закончиться или хотя бы войти в фазу паузы".
Отвечая на вопрос о возможной встрече с Зеленским в Саудовской Аравии, Рубио заявил, что такая встреча маловероятна.
"Я не знаю. Он здесь, чтобы встретиться с наследным принцем, но, насколько мне известно, он не будет участвовать в наших переговорах. Мы встречаемся с украинской делегацией - их советником по национальной безопасности, их министром обороны. Насколько я понимаю, таков формат. Хотя неформальная встреча с Зеленским возможна", - отметил Рубио.
Американский дипломат также подчеркнул, что прекращения огня не удастся достичь без уступок с обеих сторон.
Хотя в своих комментариях журналистам Рубио утверждал, что США только начинают выяснять позицию Украины, а затем таким же образом определят позицию России, на практике администрация президента Дональда Трампа сразу после прихода к власти начала оказывать давление на Киев. Военная и экономическая помощь Украине была заморожена, а в Белом доме велись переговоры с Зеленским, в ходе которых на него оказывалось давление с целью добиться выгодных для США договоренностей по украинским природным ресурсам в обмен на продолжение поддержки. В то же время администрация Трампа не предпринимала аналогичных шагов в отношении России.
Отвечая на вопрос о вероятности новых санкций США против России, Рубио заявил:
"У Соединенных Штатов есть инструменты, чтобы заставить заплатить и российскую сторону, но мы надеемся, что до этого не дойдет".
Он добавил, что этот сценарий остается в арсенале Вашингтона на случай, если дипломатическое урегулирование провалится:
"Это напоминание о том, что у нас есть рычаги давления, если переговоры не приведут к результату. Но мы надеемся, что до этого не дойдет. Искренне надеемся".
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