"Когда мы поймем реальные позиции обеих сторон, станет ясно, насколько велико между ними расхождение и насколько трудно будет достичь компромисса", - пояснил он.

"Самое главное - уехать из Саудовской Аравии с четким пониманием того, что Украина готова идти на сложные шаги так же, как и России придется пойти на уступки, если этот конфликт должен закончиться или хотя бы войти в фазу паузы".

Отвечая на вопрос о возможной встрече с Зеленским в Саудовской Аравии, Рубио заявил, что такая встреча маловероятна.

"Я не знаю. Он здесь, чтобы встретиться с наследным принцем, но, насколько мне известно, он не будет участвовать в наших переговорах. Мы встречаемся с украинской делегацией - их советником по национальной безопасности, их министром обороны. Насколько я понимаю, таков формат. Хотя неформальная встреча с Зеленским возможна", - отметил Рубио.

Американский дипломат также подчеркнул, что прекращения огня не удастся достичь без уступок с обеих сторон.

Хотя в своих комментариях журналистам Рубио утверждал, что США только начинают выяснять позицию Украины, а затем таким же образом определят позицию России, на практике администрация президента Дональда Трампа сразу после прихода к власти начала оказывать давление на Киев. Военная и экономическая помощь Украине была заморожена, а в Белом доме велись переговоры с Зеленским, в ходе которых на него оказывалось давление с целью добиться выгодных для США договоренностей по украинским природным ресурсам в обмен на продолжение поддержки. В то же время администрация Трампа не предпринимала аналогичных шагов в отношении России.

Отвечая на вопрос о вероятности новых санкций США против России, Рубио заявил:

"У Соединенных Штатов есть инструменты, чтобы заставить заплатить и российскую сторону, но мы надеемся, что до этого не дойдет".

Он добавил, что этот сценарий остается в арсенале Вашингтона на случай, если дипломатическое урегулирование провалится:

"Это напоминание о том, что у нас есть рычаги давления, если переговоры не приведут к результату. Но мы надеемся, что до этого не дойдет. Искренне надеемся".

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