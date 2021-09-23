C 12 по 16 октября состоится Рижская неделя моды

После затянувшегося локдауна и модных показов в онлайн-формате оргкомитет Балтийской федерации моды рад анонсировать насыщенную программу в рамках Рижской недели моды, которая состоится в оффлайн- и онлайн-формате. В этом сезоне показы ведущих дизайнеров Латвии впервые пройдут в просторных залах конгресс-комплекса ATTA CENTRE.

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"Вот уже на протяжении 17 лет мы не только знакомим международное сообщество с новыми именами модельеров, но также открываем интересные места на карте Риги. Этот сезон - не исключение. ATTA CENTRE - крупнейший мультифункциональный комплекс в Балтии. Общая площадь центра составляет 15 000 кв. метров, что позволяет нам принять больше гостей в сравнении с другими площадками, на которых ранее проводилась RFW", - рассказывает Елена Страхова, президент Балтийской федерации моды.

Организаторы также отмечают, что не остаются в стороне от международного движения за социальную справедливость, поэтому для всех желающих будут доступны онлайн-трансляции с традиционных физических шоу.

Напомним, что о приближении 33-й Рижской недели моды со страниц печатной прессы и в интернете будет сообщать официальный имидж сезона, созданный специально для RIGA FASHION WEEK Сергеем Хатанзейским, автором и креативным директором проекта винтажной одежды Volga Vintage.