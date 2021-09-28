Даниэль шесть лет назад и сейчас.

Даниэль шесть лет назад и сейчас. ФОТО: Kaspars Goba, Reinis Hofmanis.

С Даниэлем я познакомилась шесть лет назад. Тогда он планировал поступить в техникум, что и сделал, но не окончил. У него родился сын. Тогда Даниэлю было 17, ей - 16. Сейчас он старается сделать карьеру и укрепить семью. Удастся ли ему выбраться из ловушки прошлого?

С Даниэлем мы познакомились, когда я анализировала возможности школ Латвии помочь проблемным подросткам.

В офисе Re:Baltica его знали как мальчика, поджегшего кактус. Даниэль был несовершеннолетним, поэтому в статье мы изменили имя.

В то время он учился в 9-м классе Броценской средней школы. Эту школу в разговорах со специалистами мне упоминали как хороший пример, так как некоторые учителя там не только ставили оценки, но и оценивали индивидуальный рост. Это даже важнее оценок, так как полученная с нуля шестерка - ценнее девятки отличника. С Даниэлем меня познакомили как с умным и способным подростком, у которого проблемы с поведением и дома уставшая мама с еще несколькими детьми.

Когда углубилась подробнее, хороший пример школы лопнул как мыльный пузырь. Активные учителя индивидуальный учет прекратили, так как это была дополнительная работа. Понимание - что означает помогать - у педагогов и руководства школы отличается. В свою очередь, внешкольные учреждения, которые должны были помочь, между собой не контактировали.

Когда Даниэль подпалил пушистые кактусы учителя русского языка, она сообщила директору, он - в полицию. На маму Даниэля наложили административный штраф в 70 евро, но об этом не сообщили. Узнала она об этом от судебного исполнителя, когда долг уже вырос до 130 евро. Социальный педагог школы и местная социальная служба узнали о произошедшем от Re:Baltica.

Украл компьютер, наелся клюквы

В этом году, когда мы встретились снова, оказалось, что в том же самом году Даниэль получил уголовное наказание. Чтобы заработать, он с одноклассником собирал ветки вокруг дома семьи врача. Через окно увидели компьютер, выбили стекло. Чтобы разделить ответственность, кирпич бросали вместе. Затем прошли по дому, на кухне поели клюквы с сахаром, взяли компьютер и ушли. Вспомнили, что оставили зарядку, и вернулись за ней. На следующей день директор школы вызвал к себе друга Даниэля, а вскоре после этого и его самого. Поняв, что ничего хорошего не будет, Даниэль взял спортивный мешок с украденным компьютером (думали позже сдать его в ломбард в Салдусе) и бросился в бега вне школы. Полиция его поймала, в участке взяли отпечатки пальцев и образец слюны.

За содеянное суд приговорил Даниэля к общественным работам. Вместе с дворниками он две недели убирал Броцены. Социальная служба узнала о таком наказании от Re:Baltica. Ничего о нем не знали и в полиции. Работы координировала "одна тетя из думы", пояснил мне сам Даниэль.

Этим летом, спустя шесть лет после публикации первой статьи, автор встретилась с Даниэлем снова. Он с семьей сейчас живет в Риге, трудится на хорошей работе и по поводу будущего настроен оптимистично ФОТО: Inga Spriņģe

Отсутствие взаимного сотрудничества между учреждениями или же сотрудничество из-за галочки - наибольшая проблема в таких случаях. К подобному выводу в своих сообщениях за последние годы пришли также Госконтроль, омбудсмен и ответственное за сферу Министерство благосостояния.

Нельзя сказать, что не хватает ответственных - всего в решение детских проблем в Латвии вовлечены 17 разных структур и учреждений. У многих из них есть свои базы данных, которые с другими информацией не обмениваются. Возможности помочь зависят и от действий самоуправления. Вдвойне не повезло тем, кто родился в неблагополучной семье и в нуждающемся самоуправлении.

Ранний стресс = проблемы позже

Многие исследования показывают - чем больше у ребенка стресса уже в раннем возрасте, тем больше вероятность того, что это негативно скажется на жизни позднее. Последствия выражаются как проблемы с поведением в школе, раннее употребление алкоголя и курение, ранняя беременность, неоконченное образование, судимости, частая смена места работы.

Даниэлю сейчас 22 года, и все эти последствия в его жизни были.

После 9-го класса Даниэль не продолжил учебу в средней школе и поступил в Кандавский сельскохозяйственный техникум. Типично, так как таких проблемных детей, как он, школы обычно выгоняют с обоснованием, "пусть научится хоть профессии". Это показывают и данные. Профессиональные школы на тот момент не окончили 42% (примерно 5000 подростков), тогда как средние школы - только 1,5%. Самые частые причины - сложности в учебы, нехватка поддержки семьи, бедность. (Согласно данным Министерства образования и науки, ситуация в последние годы улучшилась, и в прошлом году из профшкол отпало неполных 15% воспитанников. В результате пандемии в этом году подростки вместо средних школ выбирали профессиональные.)

Даниэль оказался одним из них.

Учеба в Кандаве началась ярко. Химию, в которой в основной школе он был неудачен, теперь с него списывали однокурсники.

После окончания основной школы Даниэль поступил в Кандавский сельскохозяйственный техникум. Учебу не окончил, так как родился сын. Ему было 17, подруге - 16 ФОТО: Re:Baltica

На втором курсе все изменилось. Даниэль сдружился с девочкой с первого курса. Спустя полгода она забеременела. Даниэль бросил техникум, чтобы начать работать и содержать семью.

Ей было 16. Ему - 17

Даниэль с сыном ФОТО: Из личного архива

Сначала поехал к первому мужу матери, который перебрался в Канаду. Два года нелегально работал на мебельном складе - зарплата хорошая, все нравилось, но после одной из поездок в Латвию обратно больше не пустили.

Затем с одним из братьев матери, который недавно вышел из тюрьмы (Даниэль особо не знает, за что он был осужден) поехал в Нидерланды. Стал работать на рыбной, потом на куриной фабрике, так как "бесил запах рыбы". Был повышен.

В свою очередь подруга с ребенком перебралась в Ирландию, где жил ее отец. Даниэль приехал в гости, опоздал на самолет обратно - и решил остаться в Ирландии. Работал на двух работах.

Как приемщик заказов на складах и один день снова отработал на рыбной фабрике. Жили вместе с отцом подруги, у которого арендовали одну комнату.

"Инга, хочу в Латвию"

В начале прошлого года Даниэль написал мне на Facebook.

"Привет, Инга, хочу ехать обратно в Латвию, но эта статья заставляет меня задуматься". Даниэль приложил к письму новость с какого-то маргинального латвийского новостного портала о том, насколько здесь все плохо.

Ответила ему, что куда большее значение имеют его образование и навыки. Хорошие профессионалы в востребованных сферах работу находят. Решили, что легче будет искать в большом городе, но тогда будут сложности найти место для сына в детском саду.

Наша переписка прекратилась, пока не встретились этим летом, когда пригласила его на интервью.

Даниэль пришел на встречу в кафе в Старой Риге значительно раньше оговоренного времени. Много улыбался. О своей жизни говорил открыто, с юмором.

Для Даниэля семья очень важна. Несмотря на то, что с подругой они дважды расходились, оба стараются начать все сначала. На этот раз уже в Латвии ФОТО: Reinis Hofmanis

В свое время в Броцены я познакомилась и с его мамой, поэтому обсуждали, как дела у остальных в семье. Кажется грустной драмой, где есть как несовершеннолетняя беременная, так и уголовное наказание за сексуальное насилие, так и непрекращающиеся конфликты между членами семьи.

С мамой Даниэль поссорился и уже полгода не разговаривает. Она пожаловалась в полицию и сиротский суд, что они с подругой не могут позаботиться о сыне. Устраивают вечеринки. Даниэль это отрицает. Иногда выпивает, но с алкоголем проблем нет. Маме сказал: Ты пытаешься отнять у меня ребенка. Тогда у тебя не будет и своего".

Позвонила маме Даниэля. Она занята, готовит младшим детям торт в честь начала учебного года. На Даниэля ужасно обиделась, так как он грубо ее обругал. "Такие слова матери не говорят", - упоминает мама и добавляет, чтобы не писала ничего, что затрагивает ее жизнь и жизнь остальных детей.

Когда шесть лет назад познакомились, у нее было пять детей от разных отцов. Ее жизнь не была сладкой - сама из семьи с десятью детьми, отца своего не знала. Тогда в интервью мама Даниэля рассказывала, как выбилась в жизнь. Не пьет, не курит, работает на разных работах. Сама считает, что дала детям лучшее. Водила в кафе. Ударила, когда поймала, что Даниэль курит. Сообщила в полицию, когда обнаружила, что старшая девочка напоила ее младших детей. И после этого сожалела, что полиция наказала денежным штрафом ее саму - что недостаточно следит за детьми. Учреждениям она больше не доверяет. Один раз прошла курс у психолога, которого предложила социальная служба, но не увидела в этом смысла.

Она считает, что учреждения хотят только наказывать, но не видит, что она делает в воспитании своих детей то же самое - в основном наказывает, думая, что делает благо.

Визит к психотерапевту

Несмотря на сильную обиду на маму, для Даниэля она важна.

Такой вывод после разговора с молодым человеком сделал подростковый психотерапевт Нил Константинов. Они встретились по моей просьбе, чтобы дать Даниэлю осознать свои сильные и слабые стороны. Хотела консультацию снять на видео, чтобы показать аудитории, как детство и школа сказываются на детях проблематичных семей в будущем. Как Даниэль, так и Нил согласились.

Константинов рассказывает, что не у всех детей, у которых было столь наполненное стрессом детство как у Даниэля, в жизни "будут негативные траектории". В каком направлении они пойдут, зависит от полученной помощи в детские и подростковые годы. Человеческий мозг развивается вплоть до 25 лет и на этом этапе есть большая возможность "изменить исход жизни", поясняет Константинов.

Исследования показывают, что в работе с проблемными детьми результат будет выше, если службы работают со всей семьей. В случае Даниэля этого не было. Однако его спас положительный характер и фрагментарная помощь, которую он все-таки получил. Когда в первом классе мама уехала работать в Англию, а отец привел другую женщину, старшие дети которой относились к Даниэлю безжалостно, он прошел курс у психолога. Позднее большой поддержкой в жизни Даниэля была социальный педагог школы, к которой он регулярно ходил поговорить. Общаются они до сих пор.

В разговоре с психотерапевтом Даниэля больше всего интересует объяснение того, как работают его мозги.

Показывая макет мозга, Константинов поясняет, какие части отвечают за эмоции и "отключаются" в момент, когда их становится слишком много. Однако плохие эмоции никуда не деваются. Они накапливаются и начинаются выражаться в виде проблем с поведением или проблем со здоровьем.

"Поэтому иногда меня так по-черному накрывает", - отмечает Даниэль.

Предотвратить это ребенку или подростку может помочь взрослый, которому он может довериться и выговориться. Если такой возможности нет, "на помощь" чаще всего приходят алкоголь или, к примеру, легкие наркотики, который позволяют выпустить пар, но не решают проблем в долгосрочной перспективе.

ФОТО: Reinis Hofmanis

Заполненные у психотерапевта тесты показывают, что Даниэль коммуникабелен, находится в хорошей физической форме. Большую ценность для него имеют семья и ребенок. "Такие парни очень хорошо работают в яунсардзе, организациях, где есть иерархия, где их кто-то держит в рамках", - поясняет Константинов. Менее развиты у Даниэля эмоциональная сфера и сфера ценностей.

Константинов рассказывает, что в случае Даниэля стоит не "излечивать от сделанного в прошлом, а наоборот - дать возможность выражаться сильным сторонам. У него до 25 лет еще есть время".

Проблема - в Латвии не хватает специалистов и программ, предусмотренных именно для подростков - молодежи. Есть помощь детям, ну или уже взрослым, которая в основном базируется на лечении. "Это супернеэффективно, это не работает", - отмечает Константинов.

Он отмечает, что в случае Даниэля можно было бы обойтись вообще без особых программ. Столь же значимой поддержкой может быть старший коллега на работе, который выслушает и даст совет.

Во время написания статьи я связалась с Latvijas finieris, чтобы спросить, можем ли мы сфотографировать Даниэля на рабочем месте. Представитель предприятия был отзывчивым, но позднее перезвонил немного смущенный. Летом, особо ничего не сказав, Даниэль на месяц пропал. Это значительно навредило перспективам его карьеры.

"В случае Даниэля дадим парню еще одну возможность, так как хорошо осознаем, что в порыве юношеского максимализма могут быть допущены непродуманные ошибки, и видим его желание работать и развиваться", - пояснил Re:Baltica директор Furniers завода Latvijas Finieris Арвис Шванкс. "Впрочем, молодому работнику нужно понимать, что во второй раз такого шага навстречу может и не последовать".

ФОТО: Reinis Hofmanis

Это событие стало для меня сюрпризом. Когда спросила, Даниэль оправдывался, что играл в баскетбол и вывихнул лодыжку. Об этом сообщил прямому руководителю и пообещал прислать справку от врача. В тот же самый день уехал к друзьям, выпили, это увидела семейный врач и сказала, что никаких справок не даст. Потом Даниэль заболел, думал, что у него мог быть коронавирус, поэтому две недели отсидел дома. Тест не делал. Когда через месяц приехал на работу и рассказал о произошедшем руководителю, ожидал, что его уволят. Не уволили.

"Теперь буду стараться. На работе тружусь тяжело и много", - говорит Даниэль.