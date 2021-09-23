Чт, 23.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

На пикете жители Елгавы подарили мэру ящик ложек

ФОТО: shutterstock.com

С призывом сохранить поддержку многодетных семей сегодня, 23 сентября, на пикете перед началом заседания городской думы жители Елгавы подарили мэру города Андрису Равиньшу ящик ложек, сообщила агентству LETA одна из организаторов акции Инесе Ринкмане.

Пикет был организован, чтобы призвать руководство города по достоинству оценить семьи и их роль в развитии Латвии и Елгавы. Ринкмане рассказала, что перед заседанием к пикетчикам вышли представители думы, и пикетчики подарили мэру города ящик с ложками. В Елгаве по давней традиции самоуправление дарит семьям новорожденных памятные ложки, и, по словам представителя многодетных семей,

ящик с ложками был подарен главе города как жест, символизирующий поговорку "в пустую ложку не дуют".

По словам Ринкмане, во многих самоуправлениях поддержка многодетных семей более существенна, чем в Елгаве, и елгавский муниципалитет мог бы продолжать поддержку семей с детьми, ограничив расходы по другим позициям. Но так как самоуправление Елгавы не готово прислушаться к родителям, горожане планируют объединиться в общество "Почетная семья" для защиты прав всех семей.

"Мы за всех детей. Мы также хотим разрушить стереотип о том, что многочисленная семья - это обуза. Мы считаем, что это честь", - сказала Ринкмане.

По ее словам, именно активная деятельность многодетных семей побудила думцев принять решение о сохранении пособий для многодетных семей без оценки уровня доходов.

Участников пикета поддержали и другие елгавчане, отправившиеся на прогулку вокруг думы вместе со своими детьми. По информации Госполиции, пикет прошел мирно, без нарушений.

Как сообщалось, самоуправление Елгавы разработало три новых проекта обязательных правил, которые в дальнейшем будут определять порядок получения социальных пособий. По добровольной инициативе самоуправления будут выплачиваться 14 пособий, и три из них, как и прежде, будут доступны многодетным семьям без оценки уровня доходов. Это пособие на оплату питания в дошкольном образовательном учреждении до 50 евро в месяц, пособие на оплату питания в общеобразовательном учреждении, которое с 1 сентября 2021 года составляет 1,62 евро в день, и пособие на оплату участия в программе профессионального образования - до 15 евро в месяц.

О сохранении помощи многодетным семьям Елгавы просили без малого 1000 человек, обратившихся с письмом в городскую думу.


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