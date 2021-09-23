На пикете жители Елгавы подарили мэру ящик ложек

Пикет был организован, чтобы призвать руководство города по достоинству оценить семьи и их роль в развитии Латвии и Елгавы. Ринкмане рассказала, что перед заседанием к пикетчикам вышли представители думы, и пикетчики подарили мэру города ящик с ложками. В Елгаве по давней традиции самоуправление дарит семьям новорожденных памятные ложки, и, по словам представителя многодетных семей,

ящик с ложками был подарен главе города как жест, символизирующий поговорку "в пустую ложку не дуют".

По словам Ринкмане, во многих самоуправлениях поддержка многодетных семей более существенна, чем в Елгаве, и елгавский муниципалитет мог бы продолжать поддержку семей с детьми, ограничив расходы по другим позициям. Но так как самоуправление Елгавы не готово прислушаться к родителям, горожане планируют объединиться в общество "Почетная семья" для защиты прав всех семей.

"Мы за всех детей. Мы также хотим разрушить стереотип о том, что многочисленная семья - это обуза. Мы считаем, что это честь", - сказала Ринкмане.

По ее словам, именно активная деятельность многодетных семей побудила думцев принять решение о сохранении пособий для многодетных семей без оценки уровня доходов.

Участников пикета поддержали и другие елгавчане, отправившиеся на прогулку вокруг думы вместе со своими детьми. По информации Госполиции, пикет прошел мирно, без нарушений.

Как сообщалось, самоуправление Елгавы разработало три новых проекта обязательных правил, которые в дальнейшем будут определять порядок получения социальных пособий. По добровольной инициативе самоуправления будут выплачиваться 14 пособий, и три из них, как и прежде, будут доступны многодетным семьям без оценки уровня доходов. Это пособие на оплату питания в дошкольном образовательном учреждении до 50 евро в месяц, пособие на оплату питания в общеобразовательном учреждении, которое с 1 сентября 2021 года составляет 1,62 евро в день, и пособие на оплату участия в программе профессионального образования - до 15 евро в месяц.