Чт, 23.09.2021
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Эгил Левитс

После массового убийства в Пермском ВУЗе покончил с собой глава регионального управления СК

Стихийный памятник у Пермского ВУЗа, где произошла стрельба ФОТО: BBC News

Сергей Сарапульцев, руководитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю найден мертвым в своей квартире, пишет "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".

По данным источника ТАСС, мужчина покончил с собой. Источник "Интерфакса" сообщил, что причиной стали семейные проблемы

Ранее, 20 сентября, на территории Пермского государственного университета открыл стрельбу 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате шутинга погибли шесть человек, больше двадцати получили ранения.

Позднее, по информации издания Baza, незадолго до смерти Сарапульцева в региональном управлении Следственного комитета состоялось совещание, посвященное случившемуся. После него, также по данным издания, от расследования инцидента "отстранили многих местных следователей".


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