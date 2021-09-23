После массового убийства в Пермском ВУЗе покончил с собой глава регионального управления СК

По данным источника ТАСС, мужчина покончил с собой. Источник "Интерфакса" сообщил, что причиной стали семейные проблемы

Ранее, 20 сентября, на территории Пермского государственного университета открыл стрельбу 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате шутинга погибли шесть человек, больше двадцати получили ранения.