После массового убийства в Пермском ВУЗе покончил с собой глава регионального управления СК

По данным источника ТАСС, мужчина покончил с собой. Источник "Интерфакса" сообщил, что причиной стали семейные проблемы
Ранее, 20 сентября, на территории Пермского государственного университета открыл стрельбу 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате шутинга погибли шесть человек, больше двадцати получили ранения.
Позднее, по информации издания Baza, незадолго до смерти Сарапульцева в региональном управлении Следственного комитета состоялось совещание, посвященное случившемуся. После него, также по данным издания, от расследования инцидента "отстранили многих местных следователей".