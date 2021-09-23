Президент Левитс звонил депутатам партии "Развитие/За", чтобы те дали его советнице должность судьи

Депутат Инесе Войка согласна с тем, что при выдвижении Ирены Куциной не были соблюдены принципы надлежащего управления. Левитс из США звонил депутату "Развитие/За" Вите Анде Терауде. Несколько источников в LTV указали, что Левитс потребовал от депутатов обеспечить поддержку фракции кандидатуре Куциной. В противном случае он бы стал критиковать министров и правление "Развитие/За!", что могло привести даже к падению правительства.