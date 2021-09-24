В Огрском крае горел многоквартирный дом; никто не пострадал

Вчера около 7 часов утра поступил вызов из Бирзгальской волости Оргского края, где открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом площадью 550 квадратных метров. Примерно через два часа пожар повышенной опасности был локализован, а его тушение продолжалось еще пять часов.

Около 8 часов VUGD была вызвана в Салскую волость Марупского края, где на Вентспилсском шоссе произошло столкновение двух автомобилей. Спасатели освободили человека из разбившегося автомобиля и передали его Службе неотложной медицинской помощи, а также отсоединили клеммы аккумуляторов обоих автомобилей и привели в порядок проезжую часть.