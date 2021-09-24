Пт, 24.09.2021
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jen, пользовательница Twitter

На Эльбрусе в мороз потерялась группа альпинистов; погибли пять человек

ФОТО: Shutterstock

На высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов, которая состояла из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи, сообщает "Медуза" со ссылкой на МЧС России. Погибли пять человек, а спасти удалось 14.

В МЧС России отметили, что сейчас там крайне тяжелые метеоусловия, а именно - температура минус 20 градусов, пурга и порывы ветра до 40 метров в секунду, видимость составляет не более одного метра.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - заявили в ведомстве.

Известно, что операция МЧС России завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.

В МЧС отметили, что гид, который сопровождал группу, бросил ее. По данным источника ТАСС, и гид, и альпинисты не являются профессионалами.


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