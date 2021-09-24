Супермодель 90-х Линда Евангелиста рассказала о косметологической процедуре, "изуродовавшей" ее

CoolSculpting - это аппарат для криолиполиза, который продает американская компания Zeltiq.

The New York Times сообщает, что супермодель прошла семь процедур с августа 2015 года по февраль 2016 года с целью разрушить жировые клетки в области живота, боков, спины, груди, внутренней стороны бедер и подбородка. Но как итог у Евангелисты развилась парадоксальная гиперплазия жировых тканей, и в тех областях, где была сделана процедура, возникли твердые, выпуклые и болезненные подкожные образования.

"Она (процедура) привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня",

- написала модель.

Евангелиста сделала две операции по липосакции, однако ни одна из них не дала результата, а в результате образовались лишь рубцы.

Модель добавила, что в Zeltiq ей не сообщили о возможных рисках. Она подала в суд на них, указав в иске, что из-за процедуры впала в депрессию.

"Из-за этого я стала затворницей", - написала звезда.

"С помощью иска я делаю шаг в сторону избавления от стыда и придания огласки моей истории. Я очень устала так жить. Я бы хотела выходить из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не выгляжу самой собой", - продолжила свой пост модель.

Процедура криолиполиза - это замораживание жировых клеток для их последующего разрушения. Процедура в США разрешена, однако она может вызвать риск развития парадоксальной жировой гиперплазии менее чем у 1% пациентов.