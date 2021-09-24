"Рождество в онкологии". Как общаться с подростком на сложные темы

Там девочка-подросток, на вид лет шестнадцать. Девочка какой-то необычайной южной красоты. По пышным белым подушкам, на которых она лежит, рассыпаны роскошные локоны (наверное, настоящим ударом стала бы потеря таких волос). В палате, кроме нее, никого. Лишь деревья, скрывающие городские огни в темном окне, машут своими костлявыми ветками на ветру.
Ребята заходят, девочка приветливо улыбается, затем показывает им язык и приказывает:
Клоуны покорно шаркают вон из палаты.
Я как наставник говорю: зайдите через пару минут еще раз, просто скажите "привет" и уйдите. Сделано!
Еще через какое-от время я предлагаю: давайте распределим роли.
Один из вас заходит первым, делает там что угодно, смотрим, что получится.
Кто готов? "Уточка" Др. Пиле. Первый пошел!
Девочка рада, при этом говорит улыбаясь:
— Если не уйдете, я сейчас полицию вызову.
Это выглядит как проверка: достаточно ли он ценит ее, чтобы пойти на риск.
Др. Пиле дрожит от страха, в панике хватается за стенку, но героически решает остаться, несмотря на полицию! Девочка смеется.
Я говорю: так, Бамбук, твой выход — сейчас ты войдешь в палату как полицейский.
Ну, я, конечно, представил, что она, как шериф самого крутого штата, распахнет с ноги дверь, спросит грозным басом: "Та-ак, что тут происходит?", схватит Др. Пиле за шкирку.
Тогда у них сложится альянс с пациенткой — две девушки на одной стороне с общей целью вышвырнуть Др. Пиле.
Однако все мои фантазии рухнули, как карточный домик, как только я увидел, как Др. Бамбук представляла себе полицейского.
Она села в воображаемый маленький автомобиль типа Флинстоуна, включила сирену — уууиииииууу-уууиииииуууу — и поехала в палату.
Это было исполнено с такой наивностью и вольностью, будто она играла для пятилетнего ребенка. До такого, конечно, только молодые клоуны могут додуматься.
Дальше начался полный абсурд. Др. Пиле стал в панике носиться по палате, прятался за шкаф, но в итоге сдался полиции. Девочка хохотала!
Др. Пиле был настолько расстроен, что показал полицейскому язык. Др. Бамбук не растерялась и ответила ему тем же. Др. Пиле в расстройстве повернулся к девочке и высунул язык ей.
Своего рода эстафета, где каждый корчит другому рожу. Вдруг кто-то из клоунов начинает петь, и это переходит в сражение: кто кого перепоет.
Девочка мотнула головой — петь отказалась, но выбрала для себя роль судьи.
Приподнялась, села в кровати — подушка, которая была под головой, сперва оказалась под локтем, потом уползла под спину, чтобы удобнее было сидеть. Плечи расправились. Голос стал звонким, сильным, властным.
Др. Пиле самозабвенно поет арию глупости. Др. Бамбук не уступает, Др. Пиле переходит к тяжелой артиллерии — берет такие ноты, которые никогда еще не удавалось извлечь из себя простым смертным!