"Рождество в онкологии". Как общаться с подростком на сложные темы

Мы у палаты.

Там девочка-подросток, на вид лет шестнадцать. Девочка какой-то необычайной южной красоты. По пышным белым подушкам, на которых она лежит, рассыпаны роскошные локоны (наверное, настоящим ударом стала бы потеря таких волос). В палате, кроме нее, никого. Лишь деревья, скрывающие городские огни в темном окне, машут своими костлявыми ветками на ветру.

Ребята заходят, девочка приветливо улыбается, затем показывает им язык и приказывает:

— Уходите!

Клоуны покорно шаркают вон из палаты.

Я как наставник говорю: зайдите через пару минут еще раз, просто скажите "привет" и уйдите. Сделано!

Еще через какое-от время я предлагаю: давайте распределим роли.

Один из вас заходит первым, делает там что угодно, смотрим, что получится.

Кто готов? "Уточка" Др. Пиле. Первый пошел!

Девочка рада, при этом говорит улыбаясь:

— Если не уйдете, я сейчас полицию вызову.

Это выглядит как проверка: достаточно ли он ценит ее, чтобы пойти на риск.

Др. Пиле дрожит от страха, в панике хватается за стенку, но героически решает остаться, несмотря на полицию! Девочка смеется.

Я говорю: так, Бамбук, твой выход — сейчас ты войдешь в палату как полицейский.

Ну, я, конечно, представил, что она, как шериф самого крутого штата, распахнет с ноги дверь, спросит грозным басом: "Та-ак, что тут происходит?", схватит Др. Пиле за шкирку.

Тогда у них сложится альянс с пациенткой — две девушки на одной стороне с общей целью вышвырнуть Др. Пиле.

Однако все мои фантазии рухнули, как карточный домик, как только я увидел, как Др. Бамбук представляла себе полицейского.

Она села в воображаемый маленький автомобиль типа Флинстоуна, включила сирену — уууиииииууу-уууиииииуууу — и поехала в палату.

Это было исполнено с такой наивностью и вольностью, будто она играла для пятилетнего ребенка. До такого, конечно, только молодые клоуны могут додуматься.

Дальше начался полный абсурд. Др. Пиле стал в панике носиться по палате, прятался за шкаф, но в итоге сдался полиции. Девочка хохотала!

Др. Пиле был настолько расстроен, что показал полицейскому язык. Др. Бамбук не растерялась и ответила ему тем же. Др. Пиле в расстройстве повернулся к девочке и высунул язык ей.

И тут родилась игра!

Своего рода эстафета, где каждый корчит другому рожу. Вдруг кто-то из клоунов начинает петь, и это переходит в сражение: кто кого перепоет.

Девочка мотнула головой — петь отказалась, но выбрала для себя роль судьи.

Приподнялась, села в кровати — подушка, которая была под головой, сперва оказалась под локтем, потом уползла под спину, чтобы удобнее было сидеть. Плечи расправились. Голос стал звонким, сильным, властным.