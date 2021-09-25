Медведей в Латвии все больше, но охоту на них снова не разрешат. Что делать, если встретите медведя?

Однако в некоторых, очень редких случаях, когда животное ведет себя нетипично для своего вида, становится опасным и угрожает жизни человека, DAP может в исключительных случаях принять иное решение после оценки ситуации и возможных решений.

Гита Строде, директор Департамента охраны природы DAP, объяснила, что, хотя основная работа DAP - охрана природы, DAP не должен решать ее в ущерб общественной безопасности, даже если возможно, что ситуацию спровоцировали необдуманные действия человека. Следовательно, в каждом отдельном случае должны быть тщательно взвешены преимущества, вред и риски.

"Если животное представляет реальную угрозу для общества, даже если решение будет трудным, безопасность населения всегда будет приоритетным выбором", - сказал Строде.

Медведь является особо охраняемым видом как в Латвии, так и в Европейском Союзе, и в настоящее время, согласно текущим данным мониторинга, в Латвии в дикой природе обитает около 60 медведей. Согласно Закону об охране видов, истребление этих животных разрешено только в особых исключительных случаях после получения разрешения DAP, например, в интересах научных исследований и общественной безопасности.

Охота на медведя не входит в число исключительных случаев.

В DAP пояснили, что в настоящее время количество медведей увеличивается во всей так называемой балтийской популяции, а это означает, что в Латвию попадает больше медведей, и, возможно, некоторые из них останутся здесь жить. В прошлом основной причиной уменьшения и исчезновения медведей была охота. Сейчас популяция медведей восстанавливается.

"Ощущение, что количество медведей в Латвии значительно увеличилось, вводит в заблуждение.

Хотя количество животных за последние десять лет увеличилось до 60, нужно брать во внимание, люди чаще ходят на природу и отдыхают вне благоустроенных зон отдыха, и что в ряде отчетов также используются различные технические средства, как камеры наблюдения на кормушках для животных", - подчеркнула Строде.

В Латвии не зафиксировано случаев, когда дикие медведи нападали на людей, однако в последние годы все чаще возникают ситуации, когда дикие медведи не боятся людей из-за действий человека. Например, медведей, которые в течение некоторого времени находились под опекой человека или которых сознательно или неосознанно поощряли кормиться или оставаться в непосредственной близости от человека, выпускают в дикую природу. Негативный пример - медведи, встреченные несколько лет назад на латвийско-российской границе, которые приходили к водителям-дальнобойщикам и просили еду, и, если не получали ее, наносили ущерб автомобилям и угрожали безопасности людей.

Эксперты винят в этих ситуациях самих людей. На изменения в поведении диких животных может повлиять выпуск полуодомашненных животных в дикую природу или регулярное преднамеренное или непреднамеренное кормление животных, когда в лесу остаются остатки пищи или деревенские хозяйства выбрасывают поблизости леса легкодоступные фрукты и овощи.

Если вы встретили медведя