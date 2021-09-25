Простая немецкая пенсионерка Ангела Меркель и ее очень разные эпохи

В 2018 году Ангела Меркель отказалась снова баллотироваться на пост председателя своей партии Христианско-демократический союз, которую возглавляла с 2000 года. Нынешний председатель ХДС Армин Лашет надеется сменить Меркель и на посту канцлера, но какой будет новая правительственная коалиция и кто возглавит Германию, станет понятно только после завтрашних выборов. Может случиться, что с уходом Ангелы Меркель сменится и лидирующая в правительстве партия.

Учитывая 30-летний стаж Ангелы Меркель в Бундестаге и германском правительстве, можно было бы сказать в этот момент что-то вроде уходит эпоха”. Но вряд ли в будущем историки будут говорить об “эпохе Меркель”, как, например, об эпохе Бисмарка. Первая женщина, ставшая канцлером Германии, не харизматичная, в общем, совершенно не похожая на лидера, сдержанная, экономная, живущая в Берлине в съемной квартире, осторожно прошла через несколько очень разных эпох.

Молодой ученый, Ангела пришла в политику, когда уходил в историю совсем другой мир, в котором еще существовал СССР, а Германия была разделена на два государства, ощетинившихся оружием.

Небольшая партия Меркель с треском провалилась на последних выборах в истории ГДР и во время объединения Германии влилась в западно-германскую партию ХДС. В ее рядах Меркель стала депутатом Бундестага на первых же выборах в объединенной Германии, а через два месяца неожиданно получила свой первый высокий пост - стала министром по делам женщин и молодежи.

Главой правительства Германии - федеральным канцлером - Ангела Меркель стала в 2005 году. Это время, которое мы еще недавно могли спокойно называть “наши дни”.

Эстония за год до этого вошла в Европейский союз и НАТО. Вступил в действие Лиссабонский договор, который создал Евросоюз в современном виде. В последующие годы кроны в Эстонии сменились на евро, а люди все больше стали перемещаться на постоянное жительство или на заработки в соседние страны ЕС. Во главе соседней России уже был Владимир Путин. Потом, тоже при Меркель, началось обострение между Западом и Россией, между США и Китаем. Даже две довольно разные для мира эпохи Обамы и Трампа легко уложились во время правления одного федерального канцлера Германии. Да и внутри Германии за это время поменялось несколько правящих коалиций, разразился и был побежден экономический кризис, начался миграционный кризис, но фамилия канцлера оставалась той же.