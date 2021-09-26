"Наш мир изменился". Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала о новом прогнозе

В интервью Daily Mail Дебора Дэвис сказала, что изначальный вирус Covid-19 станет легкой болезнью, но ее беспокоит его распространение.

"Я вижу новую, более мощную вспышку вируса, которая может быть мутацией", - предсказывает Дебора.

По словам британского экстрасенса, через два года коронавирус никуда не исчезнет, ​​а превратится в легкий сезонный вирус. Однако есть и другие причины для беспокойства общественности, так как в некоторых странах вирус будет продолжать мутировать и примет более сложные для лечения формы.

Дебора Дэвис отметила, что мутация и новые вспышки вируса могут вызвать проблемы, аналогичные исходному вирусу.

"Людям придется переосмыслить свое отношение к дистанции и ношению масок, последние могут стать обязательным аксессуаром", - сообщила Daily Mail экстрасенс.

Женщина считает, что это естественный вирус, который люди целенаправленно изменили. "Наш мир изменился, и мы должны адаптироваться к этому новому образу жизни", - сказала она.

Daily Mail спросили Дебору о вакцинах против Covid-19 и их влиянии на пандемию. "Я не вижу подходящей вакцины, которая могла бы обеспечить полную защиту от ковида в течение нескольких лет", - ответила она.