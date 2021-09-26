Вс, 26.09.2021
Предсказать, как Covid-19 подействует на беременную женщину, очень и очень сложно. Майра Янсоне, руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня
Майра Янсоне, руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня

"Наш мир изменился". Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала о новом прогнозе

ФОТО: Shutter_o/shutterstock.com

54-летняя Дебора Дэвис два года назад говорила о вспышке пандемии, жертвой которой станут многие люди, назвала дату смерти принца Филиппа и теперь готова поделиться новым предсказанием.

В интервью Daily Mail Дебора Дэвис сказала, что изначальный вирус Covid-19 станет легкой болезнью, но ее беспокоит его распространение.

"Я вижу новую, более мощную вспышку вируса, которая может быть мутацией", - предсказывает Дебора.

По словам британского экстрасенса, через два года коронавирус никуда не исчезнет, ​​а превратится в легкий сезонный вирус. Однако есть и другие причины для беспокойства общественности, так как в некоторых странах вирус будет продолжать мутировать и примет более сложные для лечения формы.

Дебора Дэвис отметила, что мутация и новые вспышки вируса могут вызвать проблемы, аналогичные исходному вирусу.

"Людям придется переосмыслить свое отношение к дистанции и ношению масок, последние могут стать обязательным аксессуаром", - сообщила Daily Mail экстрасенс.

Женщина считает, что это естественный вирус, который люди целенаправленно изменили. "Наш мир изменился, и мы должны адаптироваться к этому новому образу жизни", - сказала она.

Daily Mail спросили Дебору о вакцинах против Covid-19 и их влиянии на пандемию. "Я не вижу подходящей вакцины, которая могла бы обеспечить полную защиту от ковида в течение нескольких лет", - ответила она.

Дебора убеждена, что через два года общественности расскажут больше о жителях других планет.


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