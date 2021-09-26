Вс, 26.09.2021
В нескольких пунктах вакцинации от Covid-19 в торговых центрах выстроились очереди по причине того, что стала доступной вакцина Johnson & Johnson. Инга Васильева, представитель NVD
Инга Васильева, представитель NVD

В США с рельсов сошел поезд - есть погибшие

ФОТО: AP/Scanpix

Три человека погибли и десятки получили ранения при схода поезда с рельсов в американском штате Монтана в субботу, 25 сентября.

Поезд, следовавший из Чикаго к побережью Тихого океана, перевозил 141 пассажира и 16 членов экипажа.

Восемь из десяти вагонов сошли с рельсов. Авария произошла около 16:00 по местному времени (01:00 в Риге).

Причина аварии пока не установлена. Начато расследование.

Координатор службы по катастрофам и чрезвычайным ситуациям штата Монтана сообщил New York Times, что ранения получили более 50 человек.


НАВЕРХ
Back