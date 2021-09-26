В США с рельсов сошел поезд - есть погибшие

Поезд, следовавший из Чикаго к побережью Тихого океана, перевозил 141 пассажира и 16 членов экипажа.

Восемь из десяти вагонов сошли с рельсов. Авария произошла около 16:00 по местному времени (01:00 в Риге).

Причина аварии пока не установлена. Начато расследование.