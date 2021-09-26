В США с рельсов сошел поезд - есть погибшие
Три человека погибли и десятки получили ранения при схода поезда с рельсов в американском штате Монтана в субботу, 25 сентября.
Три человека погибли и десятки получили ранения при схода поезда с рельсов в американском штате Монтана в субботу, 25 сентября.
Поезд, следовавший из Чикаго к побережью Тихого океана, перевозил 141 пассажира и 16 членов экипажа.
Восемь из десяти вагонов сошли с рельсов. Авария произошла около 16:00 по местному времени (01:00 в Риге).
Причина аварии пока не установлена. Начато расследование.
Координатор службы по катастрофам и чрезвычайным ситуациям штата Монтана сообщил New York Times, что ранения получили более 50 человек.