У уснувшего в поезде мужчины украли картину стоимостью 25 000 евро
В воскресенье, 26 сентября, немецкая полиция сообщила, что у мужчины, который заснул в поезде в Германии, была украдена картина стоимостью 25 000 евро.
В воскресенье, 26 сентября, немецкая полиция сообщила, что у мужчины, который заснул в поезде в Германии, была украдена картина стоимостью 25 000 евро.
44-летний художник ехал из Кельна в Мюнхен и заснул. Он положил картину рядом с собой, но когда проснулся, ее уже не было.
Полиция расследует кражу. Известно, что похитителей было несколько, но их личности пока не установлены.