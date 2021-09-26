Вс, 26.09.2021
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Инга Васильева, представитель NVD

У уснувшего в поезде мужчины украли картину стоимостью 25 000 евро

ФОТО: sanneberg/Shutterstock.com

В воскресенье, 26 сентября, немецкая полиция сообщила, что у мужчины, который заснул в поезде в Германии, была украдена картина стоимостью 25 000 евро.

44-летний художник ехал из Кельна в Мюнхен и заснул. Он положил картину рядом с собой, но когда проснулся, ее уже не было.

Художник, который направлялся на аукцион, обнаружил исчезновение картины незадолго до того, как ему надо было выходить из поезда.

Полиция расследует кражу. Известно, что похитителей было несколько, но их личности пока не установлены.


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