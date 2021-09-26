Совет по конкуренции начал расследование о предполагаемом картеле в дорожном строительстве

В санкции суда на обыск поясняется, что дорожно-строительные компании, предположительно, обменивались конфиденциальной коммерческой информацией и согласовывали условия участия в тендерах, организованных Latvijas Valsts ceļi и Управлением дорожного движения Рижской думы. Период, в течение которого могло иметь место несанкционированное соглашение, не указывается. В решении суда упоминаются еще две дорожно-строительные компании - 8 CBR, входящая в группу компаний A.C.B., и Yit Infra Latvija, принадлежащая Финляндии. Все семь компаний входят в десятку крупнейших строителей дорог и мостов по обороту.

Оценки, сделанные Nekā personīga за последние шесть лет, показывают, что члены предполагаемого дорожно-строительного картеля участвовали в государственных закупках на общую сумму 2 миллиарда 367 миллионов евро (2 367 878 ​​466).

Самая крупная закупка для Latvijas Valsts ceļi была сделана для дороги Рига - Сигулда - граница Эстонии. Ее выиграли два участника - A.C.B и Binders. Сумма закупки - 38 миллионов.

Подозрительно выглядит и закупка Департамента движения Рижской думы, касающаяся путепровода над железнодорожной линией Рига - Скулте с подъездными путями. На конкурс подали заявки всего два претендента. Победителем стало объединение, в которое также входит Binders, а другой участник конкурса - объединение с A.C.B. - отклонен, потому что они забыли добавить в заявку техническую спецификацию. Сумма контракта - 35 миллионов.

Ремонт дорог и мостов в основном оплачивается из европейских фондов. Если Совет по конкуренции получит признание картеля, то проигравшие также становятся покупателями. Потому что Европейский союз категорически против мошенничества. Он требует возврата 10 процентов от суммы, если член картеля участвовал в закупке, 25 процентов - если в тендере участвовали только члены картеля, и 100% - если заказчик также участвовал в переговорах о закупке со строителями.

Ассоциация крупных городов встревожилась, узнав, какой объем закупок ведется и какие контракты в настоящее время заключаются крупными муниципалитетами с дорожными строителями. Чтобы избежать любых рисков, ассоциация недавно встретилась с Советом по конкуренции и надзорными органами.

Открытие крупнейшего на сегодняшний день строительного картеля обошлось правительству и местным властям в 18 миллионов евро. Совет по конкуренции оштрафовал 10 крупных строительных компаний.

Среди них:

Merks,

Skonto būve,

Velve,

Re & Re,

LNK Industries,

Arčers.

Всего было известно о 77 объектах, из которых 47 также были профинансированы из европейских фондов. Центральное агентство по финансам и контрактам планирует отправить определенные суммы, которые будут взысканы к середине октября.

А что в Рижской думе?