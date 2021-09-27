Во время учений НВС в Даугавгриве будет повышен уровень шума
С понедельника по 1 октября на военной базе в Даугавгриве будут проходить занятия по стрельбе, во время которых будет повышен уровень шума, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
С понедельника по 1 октября на военной базе в Даугавгриве будут проходить занятия по стрельбе, во время которых будет повышен уровень шума, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Повышенный уровень шума будет с 9:00 до 21:00.
На занятиях по стрельбе будут использоваться легкое стрелковое оружие, средства для имитации взрывов и будут соблюдены все правила безопасности.
Национальные вооруженные силы (НВС) призывают население относиться к учениям с пониманием и приносят извинения за неудобства.