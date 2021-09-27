Пн, 27.09.2021
Конечно, каждый может индивидуализировать свою маску, но помните, что мы видим свою маску только в зеркале, а другие наблюдают ее постоянно. Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах
Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

Во время учений НВС в Даугавгриве будет повышен уровень шума

Namejs ФОТО: Armīns Janiks/Latvijas Armija

С понедельника по 1 октября на военной базе в Даугавгриве будут проходить занятия по стрельбе, во время которых будет повышен уровень шума, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Повышенный уровень шума будет с 9:00 до 21:00.

На занятиях по стрельбе будут использоваться легкое стрелковое оружие, средства для имитации взрывов и будут соблюдены все правила безопасности.

Национальные вооруженные силы (НВС) призывают население относиться к учениям с пониманием и приносят извинения за неудобства.


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