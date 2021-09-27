Передача: Разработчики приложения Apturi Covid разочаровались в судьбе своего труда

В передаче Re:Skats телеканала ReTV вице-президент LMT по вопросам маркетинга и развития бизнеса Ингмар Пукис говорит: "Мы выиграли в скорости, сделали это бесплатно, чего не хотелось бы делать слишком часто. Это было дорогое упражнение, но главным уроком стало, что государство не умеет принимать подарки. Нельзя ничего дарить, так как государство так не работает. Если нет болезненного процесса с мучением бюджета и установлением ответственных, то государство не может принять помощь, как это было и в этом случае".

Кроме того, разработчики указывают на потенциальные проблемы: "С того момента, как мы приложение передали, не были решены вопросы с дальнейшим его финансированием. Вопреки тому, что уже более 350 тысяч скачиваний, при таких показателях пандемии, какие были в прошлые волны и какие будут сейчас, нет других ресурсов, которые могли бы нормально исследовать контакты и таким образом ограничить распространение эпидемии", - сказал Пукис.

Над разработкой приложение добровольно работали примерно 100 человек - различные специалисты в области информационных технологий, эксперты сферы медицины, работники госуправления.

По словам Пукиса, общий вклад в работу разработчиков, коммуникаторов и юристов составил 8500 часов, они были вложены, чтобы оживить его и подарить стране".

Apturi Covid было первым приложением в мире, основанном на новейшем на тот момент инструменте двух технологических гигантов Google и Apple, созданном специально для выявления контактов Covid-19. Это сотрудничество предусматривало и очень важные правила в связи с безопасностью личных данных.

Представитель SPKC Илзе Арая передаче Re:Skats признает - с тех пор, как приложение было перенято, не было осуществлено никаких технических улучшений. Государство на его содержание в год из госбюджета выделило примерно 8000 евро. Это - только плата за услуги Гостелерадиоцентра. Арая признает, что во время, когда в день число заболевших превышало тысячу, в работе приложения наблюдались нарушения. Сейчас они предотвращены и с началом учебного года выросло и количество приложений.

В SPKC поясняют, что пока что работой приложения довольны, и значительные улучшения не нужны. О каких-то изменениях в функционале можно будет думать после того, как в обществе вырастут показатели вакцинации.