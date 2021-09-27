25 сентября состоялась трансляция цикла онлайн-бесед по поводу вакцинации от Covid-19. На этот раз темой стала вакцинация от Covid-19 онкологических пациентов. На заданные вопросы отвечала гематолог, врач клиники онкологии PSKUS Кристине Бернате и онколог-химиотерапевт, старший врач в химиотерапии RAKUS Ивета Кудаба. Портал Apollo.lv обобщил разговор.

Что самое важное, что нужно принять во внимание пациентам с онкологией, если они решат вакцинироваться от Covid-19?

"Самое важное, что нужно принять во внимание этим пациентам - вакцинироваться надо!" - комментирует Кристине Бернате.

С ее мнением согласна и Ивета Кудаба, которая в то же время напомнила и о том, что онкологические пациенты относятся к группе высокого риска. Онкологические пациенты уже изначально были одной из первых групп риска, которой рекомендовалась вакцинация.

Есть ли у вас информация о том, сколько онкологических пациентов уже изначально использовали возможность вакцинироваться? И как сейчас происходит вакцинация в этой группе?

"Мне лично неизвестны эти статистические данные, я могу руководствоваться только по опыту клиники. Многие пациенты вакцинировались, но конкретные проценты я назвать не могу. Могу точно сказать, что положительная практика вакцинироваться, как минимум, по моему опыту, улучшила ситуацию", - прокомментировала Кудаба.

Рекомендуется ли людям с онкологией, принимающим сильные лекарства, вакцинироваться вообще?

"Да, сильные медикаменты не означают запрета на вакцинацию, совсем наоборот - это надо делать. Здесь, конечно, можно уточнить, что это за сильные лекарства, так как есть медикаменты, подавляющие иммунитет сразу после вакцинации, и тогда нужно решать индивидуально, какое время - лучшее для вакцинации. Лучшее всего начинать вакцинацию перед терапией. В противном случае о лучшем времени врачу нужно решать индивидуально.

Нет ни одного строгого запрета в отношении вакцинации. Сильные лекарства - это скорее причина, по которой стоит вакцинироваться. Потому что у этих пациентов от сильных лекарств иммунитет снижается, поэтому и выше риск заболеть Covid-19", - поясняет Бернате.

Вы сказали, что вакцинацию нужно делать перед началом терапии. За сколько недель или месяцев до вакцинации процесс должен быть закончен?

"Не строгих рекомендаций, так как для пациентов, у которых впервые диагностируется онкогематологическое заболевание, мы не всегда можем задержать лечение из-за вакцинации. Может быть это хронические болезни, не требующие незамедлительного решения, но есть болезни, например, острый лейкоз, когда лечение нужно начинать незамедлительно. Конечно, таким пациентам мы не даем ждать два или три недели, чтобы он вакцинировался. Если ситуация не хроническая, то мы концентрируемся на том, чтобы вакцинация была закончена за две недели до начала терапии", - рассказала Бернате.

"Конкретных правил нет, но, конечно, самое лучшее, если пациент был вакцинирован до начала химиотерапии, но, если нет, то это не является причиной, чтобы не сделать этого между курсами. Лечащий врач вместе с пациентом оценит, в какой день или неделю между химиотерапией было бы желательно начало или окончание вакцинации. В любом случае - лечение и вакцинация не идут в противоречие друг с другом, а совсем наоборот", - дополнила Кудаба.

Может быть есть какая-то исключительная ситуация или медикаменты, когда вакцинация не рекомендуется?

"Может быть единственное, что относится к ситуации в Латвии - это трансплантация стволовых клеток, где вакцинацию рекомендуют начинать спустя три-шесть месяцев после этой трансплантации. То же самое относится и к другим вакцинам. Одно не исключение именно по отношению к вакцине от Covid-19, а к вакцинации вообще", - отметила Бернате.

Действительно ли, что антитела после трансплантации таких клеток образуются в малых количествах или не образуются вообще, и поэтому, возможно, у вакцинации нет никакого значения?

"Сейчас уже есть довольно широкие исследования, известно, что не только после трансплантации стволовых клеток, но и после применения других медикаментов антитела образуются меньше, чем в случае вакцинации здоровых людей, и точно неизвестно, создается ли у этих пациентов иммунитет", - прокомментировала Бернате.

Рекомендуется ли вакцинироваться вакциной Janssen, если у человека химиотерапия?

"В данный момент неизвестно, какие вакцины стоит рекомендовать больше или меньше. Сейчас в приоритете нет какой-либо из вакцин", - рассказала Кудаба.

Необходима ли, по вашему мнению, третья доза вакцины?

"Конечно, как всем известно, есть рекомендация совета по иммунизации, что третья доза рекомендуется пациентам с диализом, пациентам после трансплантации тканей и онкологическим пациентам. Рекомендации обычно основываются на неких конкретных исследованиях", - комментирует Кудаба.

"Если мы говорим об онкологических пациентах, то они определенно являются приоритетными, кто должен получить третью дозу вакцины. Опубликованы целые группы, которые должны пройти вакцинацию быстрее. Третьей вакциной скорее всего будет Pfizer или Moderna. Есть уже 35 получивших третью дозу пациентов, что я рекомендую и своим пациентам, но это начато только на этой неделе", - прокомментировала Бертане.

Создает ли вакцина дополнительную нагрузку на иммунитет, если он уже ослаблен?

"Поскольку иммунная система подавляется иммуносупрессией, вакцина - это способ защитить иммунную систему от дополнительной нагрузки. Вакцина означает защитить", - отметила Кудаба.