Моргенштерн открыл бургерную: "Моим фанатам попадет в рот только самое лучшее"

СМИ указали, что 23-летний артист в этом году заработал около 500 миллионов рублей (5,8 миллиона евро). Часть денег он уже вложил в строительство загородного дома и в музыкальную раскрутку.

Ресторан Kaif Burger рэпер открыл в центре Москвы. Напомним, что сеть бургерных есть у хип-хоп артиста Тимати.

"Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провел исследования и выяснил, что 100 процентов людей едяТ", - цитирует Моргенштерна издание.

Рэпер подчеркнул, что это не будет заведением для богатых. Здесь сможет поесть каждый.

В меню есть бургеры от самого Моргенштерна - например, один из них стоит 666 рублей (7,82 евро), от Славы Марлоу - его стоимость 448 (5,26 евро). Другие позиции в меню отсылают к названиям песен музыканта.

Эпатажный артист решил открывать заведение с юмором - он взял из толпы случайного человека, сделав вид, что ведет с ним бизнес. Смущенный парень поддержал шутливый настрой кумира молодежи и перерезал ленточку.