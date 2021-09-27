Пн, 27.09.2021
Конечно, каждый может индивидуализировать свою маску, но помните, что мы видим свою маску только в зеркале, а другие наблюдают ее постоянно. Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах
Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

Отмывание трех миллионов евро: СГД передала в суд дело о "денежном муле"

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В сентябре Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) направило уголовное дело против лица за отмывание денег на сумму более трех миллионов евро в Специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям для судебного преследования. Об этом заявили представители СГД, сообщает LETA. 

В ходе расследования выяснилось, что в период с ноября 2011 года по ноябрь 2017 года лицо осуществляло крупномасштабную перевозку наличных денег от имени другого лица за вознаграждение. В декларациях о наличных деньгах не указывалось их истинное происхождение и назначение - таким образом, легализовывались доходы от преступной деятельности.

Для защиты имущественных вопросов было арестовано имущество на общую сумму 308 969 евро.

Подозреваемый объявлен в розыск, ему грозит мера пресечения - арест.

В ходе досудебного расследования были проведены обширные следственные действия для получения достаточной доказательной базы, и в сентябре 2021 года уголовное производство было направлено в суд по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 Уголовного закона, т. е. отмывание денег в крупном размере.

В соответствии со ст. 19 Уголовного закона ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в порядке, предусмотренном Уголовным законом.

Представители СГД напомнили, что быть "денежным мулом" - незаконно.

Люди, участвующие в таких схемах, могут пострадать от серьезных последствий, поскольку отмывание денег через других лиц является незаконным и строго наказуемым действием. Поэтому правоохранительные органы призывают население проявлять осторожность и ответственность, не принимать подозрительные предложения "легких денег" от незнакомцев, а сообщать о них в Государственную полицию.


НАВЕРХ
Back