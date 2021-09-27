Отмывание трех миллионов евро: СГД передала в суд дело о "денежном муле"

В ходе расследования выяснилось, что в период с ноября 2011 года по ноябрь 2017 года лицо осуществляло крупномасштабную перевозку наличных денег от имени другого лица за вознаграждение. В декларациях о наличных деньгах не указывалось их истинное происхождение и назначение - таким образом, легализовывались доходы от преступной деятельности.

Для защиты имущественных вопросов было арестовано имущество на общую сумму 308 969 евро.

Подозреваемый объявлен в розыск, ему грозит мера пресечения - арест.

В ходе досудебного расследования были проведены обширные следственные действия для получения достаточной доказательной базы, и в сентябре 2021 года уголовное производство было направлено в суд по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 Уголовного закона, т. е. отмывание денег в крупном размере.

В соответствии со ст. 19 Уголовного закона ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в порядке, предусмотренном Уголовным законом.

Представители СГД напомнили, что быть "денежным мулом" - незаконно.