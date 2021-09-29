Саша Бортич: показывает грудь на кастинге, не боится постельных сцен и ходит на протесты

27-летняя Саша Бортич состоит в браке с Евгением Савельевым (сыном Валерия Савельева, руководителя инвестиционной группы AVS Group и члена палаты представителей Заксобрания Свердловской области). В августе 2020 года актриса родила первенца.
У Саши есть музыкальное образование. Она окончила московскую музыкальную школу по классу саксофона. В старших классах начала заниматься в театральной студии, а после школы поступала в театральный институт, но не прошла конкурс. После Бортич поступила в педагогический институт, но выдержала лишь два месяца.
Любопытный факт: Саша даже работала официанткой, в свободное время посещала кастинги, а в юности дружила с байкерами. Она умеет водить мотоцикл и любит тяжелый рок.
"Никогда я ничего из себя не строила, не пыталась ничему соответствовать. Все знают, что я панк-рокер и за словом в карман не полезу. У меня нет образа пай-девочки или великой актрисы. Я просто Саша Бортич", - призналась она порталу "Кинопоиск".
Во время интервью актриса старается многое оставить при себе. Иногда рассуждает о том, что, может быть, ей стоит быть осторожнее с нецензурными выражениями. Правда, Саша считает, что в кино нельзя запрещать мат. По ее мнению, это важная часть русского языка.
Кстати, в СМИ можно найти признание Бортич в том, что в детстве она весила 75 кг, но ради мечты стать актрисой похудела.
В 2014 году Саша впервые получила главную роль в психологической драме "Как меня зовут". Фильм завоевал главный приз на XI международном кинофестивале "Балтийские дебюты" и специальный приз "За легкое дыхание и художественную целостность" на XXV открытом российском кинофестивале "Кинотавр".
Кинокартина также была показана на XX международном фестивале фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).
В разговоре с изданием Esquire Бортич намекнула, что хочет отойти от полных метров, в которых "все классно". Она подтвердила, что невероятно любит театр и свои спектакли. И если для этого потребуется размазывать грязь по лицу - она это сделает.
Самые известные картины с участием Саши Бортич: "Полицейский с Рублевки", "Про любовь", "Выстрел", "Неуловимые", "Я худею", "Викинг", "Вы все меня бесите", "Холоп", "Миллиард" и другие.
Сама она никогда не боялась откровенных ролей и за три года отношений с актером Ильей Маланиным не раз показывалась на экране обнаженной, даже проехалась по Москве на коне "без одежды" во время промоакции фильма "Неуловимые". На самом деле актриса была в костюме телесного цвета, но на фото выглядело иначе. Кроме того, Бортич участвовала во многих откровенных фотосессиях, в том числе и для журнала Maxim.
В разговоре с Татьяной Мингалимовой ("Нежный редактор") она опровергла утверждение о том, что во всех ее картинах у героинь есть постельные сцены, где необходимо обнажаться. Правда, Бортич подтвердила, что на кастинге в "Как меня зовут" с легкостью сама показала грудь.
"Я тогда была немножко другая", - заметил она.
Видео: Фрагмент из интервью с Татьяной Мингалимовой
Бортич - настоящая активистка. Она не терпит негативного отношения к однополым парам и выходит на протесты. Саша призналась, что ей всегда казалось, что она не тот человек, который может говорить, потому что не очень разбирается в политике. Но все изменилось.
В интервью Юрию Дудю Саша объяснила, что она гордится белорусами, которые нашли в себе силы высказаться: "Когда в самый первый раз люди вышли, я была просто в шоке. Я была ужасно горда и преисполнена чувством восторга людьми, но одновременно испытывала очень сильную боль. Белорусы - очень терпеливый народ, они столько лет терпели вообще все. Но когда он нарисовал себе 80%, они такие: "Чувак, нет".
Актриса призналась, что сама написала арестованному политику Сергею Тихановскому. Она не верила, что письмо дойдет и что ей кто-то ответит. Когда же получила обратное письмо, то была тронута до слез.
Саша Бортич указала, что она не политолог, но видит, что люди в Беларуси живут не очень хорошо, нет работы, в стране средняя зарплата 300 долларов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сашу "вырезали из рекламного промо канала ТНТ". Актриса на эти слухи лишь рассмеялась и сказала Дудю, что она читает сценарии, как и читала. Рассматривает рекламные предложения.
Свое участие в акциях протеста в поддержку Алексея Навального она объяснила желанием заявить о том, что она больше не хочет бояться: "Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу, чтобы я боялась".