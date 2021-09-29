Саша Бортич: показывает грудь на кастинге, не боится постельных сцен и ходит на протесты

Саша Бортич ФОТО: скриншот видео с YouTube

Во время интервью актриса старается многое оставить при себе. Иногда рассуждает о том, что, может быть, ей стоит быть осторожнее с нецензурными выражениями. Правда, Саша считает, что в кино нельзя запрещать мат. По ее мнению, это важная часть русского языка.

Кстати, в СМИ можно найти признание Бортич в том, что в детстве она весила 75 кг, но ради мечты стать актрисой похудела.

"Это просто роли такие"

В 2014 году Саша впервые получила главную роль в психологической драме "Как меня зовут". Фильм завоевал главный приз на XI международном кинофестивале "Балтийские дебюты" и специальный приз "За легкое дыхание и художественную целостность" на XXV открытом российском кинофестивале "Кинотавр".

Кинокартина также была показана на XX международном фестивале фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве и на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

В разговоре с изданием Esquire Бортич намекнула, что хочет отойти от полных метров, в которых "все классно". Она подтвердила, что невероятно любит театр и свои спектакли. И если для этого потребуется размазывать грязь по лицу - она это сделает.

Самые известные картины с участием Саши Бортич: "Полицейский с Рублевки", "Про любовь", "Выстрел", "Неуловимые", "Я худею", "Викинг", "Вы все меня бесите", "Холоп", "Миллиард" и другие.

"Игра на выживание", Саша Бортич ФОТО: Пресс-фото

Сама она никогда не боялась откровенных ролей и за три года отношений с актером Ильей Маланиным не раз показывалась на экране обнаженной, даже проехалась по Москве на коне "без одежды" во время промоакции фильма "Неуловимые". На самом деле актриса была в костюме телесного цвета, но на фото выглядело иначе. Кроме того, Бортич участвовала во многих откровенных фотосессиях, в том числе и для журнала Maxim.

В разговоре с Татьяной Мингалимовой ("Нежный редактор") она опровергла утверждение о том, что во всех ее картинах у героинь есть постельные сцены, где необходимо обнажаться. Правда, Бортич подтвердила, что на кастинге в "Как меня зовут" с легкостью сама показала грудь.

"Я тогда была немножко другая", - заметил она.

Видео: Фрагмент из интервью с Татьяной Мингалимовой

"Я не хочу, чтобы я боялась"

Бортич - настоящая активистка. Она не терпит негативного отношения к однополым парам и выходит на протесты. Саша призналась, что ей всегда казалось, что она не тот человек, который может говорить, потому что не очень разбирается в политике. Но все изменилось.

Саша Бортич ФОТО: скриншот видео с YouTube

В интервью Юрию Дудю Саша объяснила, что она гордится белорусами, которые нашли в себе силы высказаться: "Когда в самый первый раз люди вышли, я была просто в шоке. Я была ужасно горда и преисполнена чувством восторга людьми, но одновременно испытывала очень сильную боль. Белорусы - очень терпеливый народ, они столько лет терпели вообще все. Но когда он нарисовал себе 80%, они такие: "Чувак, нет".

Актриса призналась, что сама написала арестованному политику Сергею Тихановскому. Она не верила, что письмо дойдет и что ей кто-то ответит. Когда же получила обратное письмо, то была тронута до слез.

Саша Бортич указала, что она не политолог, но видит, что люди в Беларуси живут не очень хорошо, нет работы, в стране средняя зарплата 300 долларов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сашу "вырезали из рекламного промо канала ТНТ". Актриса на эти слухи лишь рассмеялась и сказала Дудю, что она читает сценарии, как и читала. Рассматривает рекламные предложения.